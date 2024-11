Manuel Neuer vor nächstem Karriere-Meilenstein

IMAGO/Peter Schatz

Manuel Neuer ist mittlerweile 38 Jahre alt

Manuel Neuer zeigte sich zuletzt in starker Verfassung, hält mit seinem FC Bayern bereits seit sieben Pflichtspielen die Null, blieb also in diesem Zeitraum ohne jedes Gegentor. Am kommenden Bundesliga-Wochenende erreicht der langjährige Nationalspieler einen weiteren Meilenstein in seiner sagenhaften Karriere.

Das Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am Samstagabend (18:30) wird für den 38-Jährigen nämlich die 511. Begegnung für Neuer im deutschen Fußball-Oberhaus.

Damit wäre Neuer in der ewigen Top Ten der Bundesliga-Rekordspieler angekommen. Uli Stein, Torhüter-Legende unter anderem von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV, steht als Zehnter der Rekordspieler-Liste bei 512 Bundesliga-Partien.

Sollte Manuel Neuer noch bis zum Saisonende jedes Meisterschaftsspiel absolvieren, könnte er sogar noch Eike Immel einholen, der auf Platz sieben der Liste mit den Bundesliga-Rekordspielern rangiert.

Oliver Baumann ist der große Dauerbrenner in der Bundesliga

Mit Oliver Baumann gibt es übrigens noch einen weiteren aktiven Torhüter, der sich anschickt, in der Rekordspieler-Liste weit nach oben zu klettern. Der Hoffenheim-Schlussmann hat in seiner Laufbahn schon 472 Mal in der Bundesliga gespielt, ist allerdings noch über vier Jahre jünger als Manuel Neuer.

Der derzeitige deutsche Nationaltorhüter würde am kommenden Wochenende mit Sepp Maier gleichziehen, sollte er planmäßig gegen den 1. FSV Mainz (Sonntag ab 15:30 Uhr) eingesetzt werden und wie gewohnt im Tor der Hoffenheimer stehen.

Oliver Baumann ist dabei der größte Dauerbrenner unter den aktuellen Bundesliga-Spielern. Da er von größeren Verletzungen in seiner bisherigen Profi-Karriere verschont blieb, hat er seit der Saison 2010/2011 bislang in jeder Spielzeit mindestens 30 Partien bestritten. In sechs Saisons seiner Laufbahn hat er sogar jedes der 34 Bundesliga-Spiele absolviert.