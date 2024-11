Werder-Schock! Youngster fällt monatelang aus

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Keke Topp (r.) wird Werder Bremen lange fehlen

In den vergangenen Wochen war Sommer-Neuzugang Keke Topp immer wichtiger für den SV Werder Bremen geworden, drängte sich in der Fußball-Bundesliga immer mehr auf. Nun aber setzte es für den jungen Mittelstürmer einen derben Rückschlag.

Wie Werder Bremen am Donnerstag öffentlich bestätigte, wird der Millionen-Transfer vom FC Schalke monatelang ausfallen. Grund dafür ist ein Riss des Syndesmosebands, den er sich bereits am Mittwoch im Mannschaftstraining zugezogen hatte.

Wie der Verein auf seiner Homepage bestätigte, wird Keke noch in der laufenden Woche in Berlin am Sprunggelenk operiert.

"Das ist extrem bitter für uns als Team, aber vor allem auch für Keke, war er doch auf einem sehr guten Weg", wurde SVW-Cheftrainer Ole Werner am Donnerstag auf der Vereinshomepage zitiert.

Keke Topp hatte bislang in allen elf Bundesliga-Partien für seinen neuen Klub auf dem Feld gestanden, kam dabei überwiegend als Einwechselspieler zum Einsatz.

"Wir geben ihm die volle Unterstützung, so dass der Rehaprozess möglichst schnell und erfolgreich verlaufen kann. Dennoch werden wir mit Keke erst wieder im Februar planen können", erklärte Cheftrainer Ole Werner.

Werder Bremen hat den VfB Stuttgart zu Gast

Die Hoffnungen in der Werder-Offensive ruhen damit weiterhin auf Stammspieler Marvin Ducksch sowie auf Justin Njinmah, der in der laufenden Spielzeit allerdings ebenfalls schon Verletzungssorgen hatte und erst einen Saisontreffer zu Buche stehen hat.

Keke Topp war im Sommer dieses Jahres für zwei Millionen Euro Ablöse vom Zweitligisten FC Schalke 04 an die Weser gewechselt. Er unterschrieb bei Werder Bremen einen langfristigen Vertrag bis 2028 und kratzte in den vergangenen Wochen immer mehr an der Startformation der Hanseaten.

Ohne den Angreifer geht es für Werder Bremen nun ins nächste Bundesliga-Wochenende am kommenden Samstag (ab 15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart.