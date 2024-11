Mega-Serien des 1. FC Köln reißen

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Der 1. FC Köln muss sich mit einem Remis gegen Hannover 96 begnügen

Die Siegesserie gerissen, die ersten Gegentore nach 394 Minuten kassiert: Der 1. FC Köln hat in der 2. Bundesliga den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst.

Im Verfolgerduell gegen Hannover 96 mussten sich die Rheinländer mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Nach vier Pflichtspielerfolgen nacheinander ohne Gegentreffer ließ der FC im Rennen um die Rückkehr ins Oberhaus zwei Punkte liegen.

Jessic Ngankam (25.) erzielte die Führung für die Gäste, die vor einer Woche die Tabellenführung durch ein 1:2 gegen Darmstadt 98 verloren hatten. Kurz nach der Pause glich Tim Lemperle mit seinem siebten Saisontor aus (49.). Hannover spielte ab der 55. Minute in Unterzahl, weil Max Christiansen nach hartem Einsteigen gegen Eric Martel die Rote Karte erhielt. Damion Downs erzielte das Kölner 2:1 (81.), doch ein Eigentor von Florian Kainz verhinderte den Sieg der Gastgeber (86.).

"Wir haben viel investiert, waren in der zweiten Hälfte dominant", sagte FC-Trainer Gerhard Struber bei "Sky": "Am Ende kriegst du den Ausgleich über so einen Weg, das ist natürlich bitter. Da haben wir tatsächlich Punkte verschenkt."

1. FC Köln kassiert erstes Gegentor seit dem 25. Oktober

Nach knapp einer halben Stunde war die gegentorlose Zeit für Marvin Schwäbe beendet: Der FC-Keeper musste in seinem fünften Saisonspiel erstmals den Ball aus dem Netz holen - Ngankam hatte per Kopf nach einem Freistoß von Enzo Leopold getroffen.

Es war das erste Kölner Gegentor seit dem 25. Oktober, als der SC Paderborn 2:1 beim FC gewonnen hatte. Sechs Minuten zuvor hatte Schwäbe noch einen Fehler von Julian Pauli ausgebügelt, der mit einem haarsträubenden Fehlpass am eigenen Strafraum Havard Nielsen in eine gute Schussposition gebracht hatte.

Kurz vor der Pause durfte sich Schwäbe bei seinem Abwehrspieler Dominique Heintz bedanken, der für ihn bei einem Schuss von Nielsen rettete (40.). Der FC-Schlussmann hatte zuvor eine Flanke direkt vor die Füße des Norwegers abgewehrt. Beim Ausgleich setzte Lemperle im Zweikampf mit Josh Knight seinen Körper ein, der Engländer ging zu Boden - bekam aber keinen Freistoß.