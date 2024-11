Bittere BVB-Nachrichten vor Topspiel gegen FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Brandt fehlt dem BVB wohl gegen den FC Bayern

Borussia Dortmund will den FC Bayern im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) ärgern. Der BVB muss bei diesem Vorhaben aber wohl auf eine wichtige Stammkraft verzichten.

Wie die "Ruhr Nachrichten" und "Sky" übereinstimmend berichten, fällt Julian Brandt für den Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern (ab 18:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) aus. Der offensive Mittelfeldmann laboriert an einer Muskelverletzung.

Brandt musste beim jüngsten Champions-League-Erfolg bei Dinamo Zagreb (3:0) bereits in der Halbzeit ausgewechselt werden.

Cheftrainer Nuri Sahin hatte sich mit Blick auf einen Brandt-Einsatz im Bundesliga-Kracher gegen den FC Bayern direkt nach dem Schlusspfiff in Kroatien pessimistisch gezeigt. "Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Brandt ist extrem wichtig für unser Spiel. Er kennt seinen Körper ganz gut. Er hofft, dass es nichts Großes ist. Ich denke aber, dass es eng wird fürs Wochenende. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich zurückkommt, denn er ist für uns fast schon unersetzlich", sagte der 36-Jährige bei "DAZN".

Ausfallzeit von BVB-Star Brandt noch offen

Die Zeit bis zum Heimspiel gegen den FC Bayern reicht offenbar nicht aus. Laut "Ruhr Nachrichten" sei es aktuell "offen", wie lange Brandt noch pausieren muss.

Für Borussia Dortmund ist das Duell mit dem FC Bayern von immenser Bedeutung. Die Schwarz-Gelben rangieren in der Bundesliga als Tabellenfünfter bereits zehn Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München. Aus BVB-Sicht muss ein Sieg her, soll der große Rivale nach dem 12. Spieltag nicht noch weiter enteilen.

"Bayern verteidigt sehr hoch, das gibt automatisch Räume. Diese Räume wollen wir bespielen. Wir fühlen uns vorbereitet und wollen das Spiel gewinnen", blickte Sahin auf der Pressekonferenz am Freitagmittag zuversichtlich auf den Bundesliga-Klassiker voraus.