"Musiala zerstört den BVB-Traum"

Jamal Musiala vom FC Bayern traf auch gegen den BVB per Kopf

Kein Sieger im Bundesliga-Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern: Der BVB geht durch Flügelflitzer Jamie Gittens in Führung, Jamal Musiala gleicht spät für den deutschen Rekordmeister aus - und das wieder einmal per Kopfball. Die Pressestimmen zur Partie.

Spiegel: "Das größte Kopfballungeheuer Europas ist ein schmächtiger 21-Jähriger. Kein Spieler in den Topligen hat in dieser Saison öfter per Kopf getroffen als Bayerns Jamal Musiala. Sein Treffer für die Münchner war aber nötig, Harry Kane verletzte sich früh – und Dortmund hat ja seinen eigenen Jungstar."

Süddeutsche Zeitung: "Musiala bringt das Dortmunder Stadion kurz zum Schweigen. Das vierte Kopfballtor des Münchners in dieser Saison rettet den Bayern ein 1:1 gegen einen aufmüpfigen BVB. Weil Harry Kane früh raus muss, geht ein bayerischer Sturmlauf ohne Stürmer fast schief."

FAZ: "Dramatisches Finale eines prachtvollen Fußball-Kampfes. In der Schlussphase der Partie rutscht Borussia Dortmund klar in die Rolle des Underdogs. Der FC Bayern wendet eine drohende Niederlage noch ab. Nach dem Spiel ist kein Protagonist traurig."

Abendzeitung: "Remis im Klassiker: Kompany wagt viel - und gewinnt trotzdem."

ntv.de: "Umstrittenes Tor des FC Bayern legt Westfalenstadion schlafen. In einem mitreißenden Bundesliga-Topspiel kommt der FC Bayern beim BVB spät und umstritten zurück. Wieder trifft Jamal Musiala per Kopf. Um einen anderen Starspieler mussten sich die Münchner sorgen."

Bild: "Später Musiala schockt den BVB. DIESES Tor regt alle Dortmund-Fans auf."

WAZ: "Trotz Ausgleich: BVB macht gegen Bayern den nächsten Schritt. Borussia Dortmund kämpft verbissen und bringt Bayern München beinahe die erste Niederlage bei. Dann schockiert Jamal Musiala den BVB."

Welt: "Wie sich Musiala immer mehr zum Kopfball-Ungeheuer entwickelt. Jamal Musiala ist ein Edeltechniker, der am Ball alles kann. In dieser Saison entwickelt sich der Star des FC Bayern auch immer mehr zum Kopfball-Ungeheuer. Die Statistik des 21-Jährigen ist erstaunlich und sucht in Europa ihresgleichen."

kicker: "Kopftreffer und Kopfball: Musiala rettet dem FC Bayern einen Punkt. Zwei Serien sind gerissen beim 111. Bundesliga-Duell zwischen Dortmund und Bayern. So gewinnt der BVB erstmals in dieser Saison kein Heimspiel, während die Münchner wieder ein Gegentor kassiert haben. Eines, an dem sie zu knabbern hatten."

Ruhr Nachrichten: "Musiala zerstört den BVB-Traum vom großen Coup gegen Bayern."