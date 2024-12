Elfer-Drama und Last-Minute-Tor: Fortuna punktet beim Club

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf trennten sich remis

Der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf können einfach nicht mehr gewinnen.

Die beiden Traditionsklubs trennten sich in einem kuriosen Duell am Sonntag 2:2 (1:0) und sind damit in der 2. Fußball-Bundesliga jeweils seit vier Spielen sieglos.

Die Aufstiegsplätze sind allerdings weiterhin nur einen (Düsseldorf) bzw. vier (Nürnberg) Punkte entfernt. Während die Fortuna mit Trainer Daniel Thioune in der Krise langfristig verlängert hat, wächst beim FCN der Druck auf Miroslav Klose.

Die Fortuna lief vor 36.111 Zuschauerinnen und Zuschauern 20 Minuten lang nur hinterher. Nürnberg kombinierte, dominierte nach Belieben und hätte schon vor dem Kopfballtor von Finn Jeltsch (16.) nach einem Eckball führen können.

Erst nach 25 Minuten zeigten die Gäste erste zarte Angriffsbemühungen. Marcel Sobottka (33.) allerdings schoss zu zentral auf Torhüter Jan Reichert. Nürnberg wurde immer wieder gefährlich, versäumte es allerdings, die Führung auszubauen.

Turbulent wurde es nach der Halbzeitpause. Schiedsrichter Lars Erbst verhängte einen unberechtigten Foulelfmeter für Nürnberg - der VAR-Keller zeigte ihm die falsche Perspektive eines vermeintlich strafbaren Handspiels von Matthias Zimmermann.

Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier parierte gegen Julian Justvan gleich zweimal: Beim ersten Mal hatte er sich zu früh bewegt (57.). Isak Bergmann Johannesson (67.) glich für die Fortuna per Elfmeter nach Videobeweis aus, diesmal lag Erbst richtig. Johannesson selbst war gefoult worden.

Fortan drückte die Fortuna, Reichert lenkte einen Schuss von Giovanni Haag sensationell an den Pfosten (76.). Das Tor gelang aber dem Club: Stefanos Tzimas (85.) lupfte den Ball sehenswert über Kastenmeier hinweg. Durch ein Eigentor von Justvan (90.) schlug Düsseldorf spät zurück.