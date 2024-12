Hier läuft RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt im Free-TV

IMAGO/motivio

RB Leipzig und Eintracht Frankfurt treffen im DFB-Pokal aufeinander

In der Bundesliga könnte der aktuelle Trend unterschiedlicher nicht sein zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Während die Leipziger am letzten Samstag eine peinliche 1:5-Schlappe gegen den VfL Wolfsburg bezogen, rangiert die SGE durch das 4:0 in Heidenheim auf Platz zwei und ist erster Jäger des FC Bayern. Am Mittwochabend (4. Dezember ab 20:45 Uhr) treffen Leipzig und Frankfurt nun im DFB-Pokal aufeinander. Wo wird die Partie live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Bei RB Leipzig droht eine unruhige Adventszeit. Waren die Sachsen doch überragend aus den Startlöchern gekommen und rangierten sie nach acht Bundesliga-Spieltagen noch punktgleich mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze, so verloren sie zuletzt doch völlig den Faden.

Nur ein Punkt wurde aus den letzten vier Liga-Spielen geholt, hinzu kommt die katastrophale Champions-League-Bilanz mit null Zählern nach fünf Partien. Geht es im Achtelfinale des DFB-Pokals jetzt auch für Cheftrainer Marco Rose um nicht weniger als seinen Job?

Hier läuft RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV und Stream

Das Achtelfinal-Spiel zwischen den Roten Bullen und der Frankfurter Eintracht wird live und frei empfangbar im ZDF gezeigt. Die Berichterstattung aus Leipzig beginnt um 20:15 Uhr.

Online gibt es die Begegnung ebenfalls kostenlos im Stream unter sportstudio.de zu sehen.

Katrin Müller-Hohenstein führt durch das Programm, sie wird unterstützt von Ex-Nationalspieler René Adler. Gari Paubandt wird kommentieren.

Außerdem wird das Spiel der Bayern gegen Leverkusen auch im Pay-TV bei Sky sowie auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform WOW gezeigt.

sport.de bietet zu der Partie wie gewohnt einen ausführlichen Live-Ticker an.

Auch in der Bundesliga treten die Sachsen und die Hessen in diesem Kalenderjahr noch gegeneinander an. Hier genießt RB am 14. Spieltag am 15. Dezember erneut Heimrecht gegen die Adlerträger.

Das Duell Leipzig gegen Frankfurt ist auch die Neuauflage des Pokal-Endspiels von 2023. Damals am 3. Juni 2023 siegte RB mit 2:0 gegen die Eintracht, die Torschützen waren Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai.