Schalke-Boss gibt neue "Realität" zu

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Matthias Tillmann sorgt sich um den FC Schalke 04

Seit Beginn des Jahres leitet Matthias Tillmann den FC Schalke 04 als Vorstandsvorsitzender. Und eigentlich hatte der 40-Jährige für die Saison 2024/25 einen klaren Plan und eindeutige Ziele, doch von diesen hat sich der S04-Boss nun verabschiedet.

Als der FC Schalke 04 vor der Saison die Ziele für die aktuelle Spielzeit formulierte, da sprach Vorstandschef Matthias Tillmann zwar nicht vom Aufstieg in die 1. Bundesliga, wohl aber vom oberen Tabellendrittel. In diesem ist Schalke aber nach dem 1. Spieltag nicht mehr zu finden gewesen.

Die Tabellenführung nach dem klaren 5:1-Erfolg über Eintracht Braunschweig zum Zweitligaliga-Auftakt, die die Königsblauen auf Platz 1 gespült hatte, wich schnell akuten Abstiegssorgen, denn S04 stürzte immer weiter ab.

Nach mehr als einem Saisondrittel steht Schalke nicht im oberen Tabellendrittel, sondern im unteren, hat - auf Platz 14 liegend - nur einen Punkt Abstand auf den Relegationsrang und genauso auf den ersten direkten Abstiegsplatz.

Nach der klaren 0:3-Heimpleite gegen den 1. FC Kaiserslautern am Wochenende schrillen die Alarmglocken also immer lauter. Auch bei Vorstandsboss Tillmann. "Wir alle hatten gehofft, gegen Kaiserslautern den nächsten Schritt zu machen und nach drei ungeschlagenen Partien weiter in der Entwicklung zu sein", ordnete Tillmann gegenüber der "WAZ" die Lage voller Ernüchterung ein.

"Das Spiel hat uns deutlich gezeigt, dass wir als Mannschaft noch nicht die Konstanz erreicht haben, die notwendig ist", so Tillmann weiter. "Es ist eine ernüchternde, aber gleichzeitig wichtige Erkenntnis, die uns zeigt, woran wir konkret arbeiten müssen." Es liegt also viel Arbeit vor dem strauchelnden Trainer Kees van Wonderen.

FC Schalke 04: Tillmann fordert "richtige Schlüsse zu ziehen"

Für Tillmann, der vom oberen Tabellendrittel erst einmal nichts mehr wissen will, muss bei den Gelsenkirchenern nun ein Umdenken einsetzen.

"Die Realität ist, dass wir im Abstiegskampf stecken", gab Tillmann zu und formulierte auch sofort einen Arbeitsauftrag an van Wonderen und die Spieler: "Ziel muss es sein, aus dieser Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und gezielt die Bereiche anzugehen, in denen wir uns verbessern müssen."