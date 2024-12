Wilde Gerüchte: PSG-Star beim FC Bayern im Gespräch

IMAGO/Federico Pestellini

Zieht es Gianluigi Donnarumma zum FC Bayern?

Torhüter Gianluigi Donnarumma genießt bei Paris Saint-Germain nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen. Inzwischen denkt der italienische Nationaltorhüter angeblich über einen Abschied im Sommer nach. Das soll den FC Bayern auf den Plan gerufen haben.

Dem Portal "todofichajes.com" zufolge hat der deutsche Rekordmeister sein Interesse am 25-jährigen Schlussmann signalisiert. Neben den Münchnern sollen auch Inter Mailand, der FC Liverpool und Manchester City um Donnarumma buhlen.

Der Keeper hatte zuletzt von PSG-Coach Luis Enrique einen heftigen Denkzettel kassiert. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern (0:1) saß die Nummer eins überraschend nur auf der Bank. Statt ihm bekam Sommer-Neuzugang Matvei Safonov eine Chance.

In der Ligue 1 kehrte Donnarumma jüngst wieder auf seinen gewohnten Platz zurück, doch die Botschaft hallt in Paris noch nach. Der 70-fache Nationalspieler ist nur noch bis 2026 an PSG gebunden.

Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung sollen nun ins Stocken geraten sein. Sollte sich keine Einigung abzeichnen, wäre der französische Meister fast schon gezwungen, Donnarumma im kommenden Sommer zu verkaufen.

Wer beerbt Manuel Neuer beim FC Bayern?

Entsprechend groß könnte der Abschlag bei der möglichen Ablösesumme sein. Dem jüngsten Bericht zufolge wäre PSG bei Angeboten von rund 40 Millionen Euro wohl gesprächsbereit.

Beim FC Bayern ist derweil noch unklar, wie die langfristige Besetzung im Tor aussehen wird. Manuel Neuer steht an der Isar nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Zuletzt ließ der Weltmeister von 2014 seine Zukunft offen. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass die Klub-Ikone letztlich noch ein Jahr dranhängt.

Sollte Neuer seine Karriere beenden, stünde mit Alexander Nübel intern bereits ein Nachfolger bereit. Der DFB-Keeper ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen. Berichten zufolge kann der FC Bayern die Leihe allerdings nach dieser Spielzeit einseitig aufkündigen.