Bayern kann nicht mehr Pokal

IMAGO/Oryk HAIST

Der FC Bayern München scheidet im Pokal wieder früh aus

Wieder ist für den FC Bayern im DFB-Pokal früh Schluss. Zum fünften Mal in Folge scheitert der Rekordpokalsieger vorzeitig. Die Horror-Bilanz im Überblick.

Auch 2025 wird der FC Bayern nicht das Pokalfinale im Berliner Olympiastadion erreichen. Für die Bayern ist die Pokalsaison nach dem bitteren 0:1 gegen Bayer Leverkusen im eigenen Stadion vorbei.

Damit setzt sich eine schwarze Serie fort. Denn seit 2020 gewann der FCB nicht mehr den DFB-Pokal, stand seither sogar nicht mal mehr im Halbfinale.

Den letzten Titel gab es 2020 unter Triple-Trainer Hansi Flick. Damals holten die Bayern den Titel zum 20. Mal.

Die Schreckensbilanz im DFB-Pokal

Dann folgte eine 2020/21 scheiterte der FC Bayern als Titelverteidiger in der 2. Runde sensationell an Zweitligist Holstein Kiel. Nach einem 2:2 ging es im Schneetreiben ins Elfmeterschießen, das der FCB 5:6 verlor.

Deutlich höher wurde es im Jahr darauf. Unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann setzte es bei Borussia Mönchengladbach eine bittere 0:5-Klatsche - bis heute die höchste Pokal-Niederlage der Münchner.

Auch Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel hatte wenig Glück im Pokal. Im Viertelfinale setzte es 2022/23 eine Niederlage gegen den SC Freiburg durch einen Treffer von Lucas Höler in der Nachspielzeit.

Wieder kein Finale in Berlin

Im vergangenen Jahr waren die Bayern wieder der Teil einer Pokal-Sensation auf der falschen Seite. Drittligist 1. FC Saarbrücken drehte in der 2. Runde im heimischen Stadion einen 0:1-Rückstand und gewinnt dank eines Treffers von Marcel Gaus in der Nachspielzeit. Danach brechen alle Dämme in Saarbrücken.

Im Dezember 2024 folgte das nächste Kapitel. Nach einer frühen Roten Karte von Keeper Manuel Neuer und einem Treffer von Nathan Tella fliegt der FC Bayern im Achtelfinale aus dem DFB-Pokal. Es ist nach dem 1:4 gegen Barcelona der erste große Rückschlag für FCB-Coach Vincent Kompany.