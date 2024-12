So plant der BVB mit seinem nächsten "Ausnahmetalent"

IMAGO/Patrick Ahlborn

Mathis Albert gilt beim BVB als Ausnahmetalent

In der A-Jugend von Borussia Dortmund kommt seit Saisonbeginn ein Spieler zum Einsatz, der eigentlich noch in der C-Jugend mitspielen dürfte. Mathis Albert ist 15 Jahre jung, gilt als vielleicht größtes Juwel in der Nachwuchsabteilung des BVB. Die Schwarz-Gelben verfolgen einen klaren Plan mit dem Jungen.

In diesem Sommer kam der US-Boy, der neben dem amerikanischen auch noch den französischen und den deutschen Pass besitzt, aus Los Angeles zu den Westfalen. Er wurde zuvor bei Los Angeles Galaxy ausgebildet, jenem Klub, für den seit diesem Jahr die BVB-Legende Marco Reus aufläuft.

Nachdem er als 13-Jähriger schon bei Paris Saint-Germain vorgespielt hatte und anschließend auch vom FC Barcelona ohne Erfolg eingeladen wurde, landete Albert schließlich bei Borussia Dortmund. Zuvor war er auch bei Fortuna Düsseldorf vorstellig geworden, weil er in der NRW-Landeshauptstadt auf eine internationale Schule gegangen war.

Derzeit spielt er mit zum Teil vier Jahre älteren Spielern in der U19-Auswahl der Schwarz-Gelben, hat für die A-Jugend bereits sechs Tore in acht Partien in der DFB-U19-Liga und UEFA Youth League erzielt.

A-Jugend-Coach Mike Tullberg geriet regelrecht ins Schwärmen: "Mathis ist ein Ausnahmetalent, das seinen Weg gehen wird. Er ist charakterlich top, das ist für Spieler in seinem Alter auch ganz wichtig."

Wird Mathis Albert zum nächsten Christian Pulisic beim BVB?

Bei Borussia Dortmund trauen alle Verantwortlichen dem Youngster den Sprung in den Profi-Bereich zu, womöglich schon im kommenden Jahr. Dann könnte er sogar auf den Spuren von Youssoufa Moukoko wandeln, der im November 2020 einst als gerade 16-Jähriger sein Bundesliga-Debüt für den BVB gefeiert hatte.

Mathis Albert erinnert an die Personalie Christian Pulisic, der ebenfalls als US-amerikanischer Teenager einen steilen Aufstieg im BVB-Trikot hingelegt hatte und im Winter 2019 für 64 Millionen Euro an den FC Chelsea verkauft wurde.

Vertraglich hat sich der BVB die Dienste des Hochtalentierten schon mal bis 2027 gesichert. Bis dahin könnte es der Flügelstürmer längst in die erste Mannschaft geschafft haben.