FC Schalke 04 verkündet Entscheidung mit Knallgefahr

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 reist in die Türkei

Der FC Schalke 04 hat angekündigt, sein Winter-Trainingslager im türkischen Belek abzuhalten - auf den ersten Blick eine wenig aufsehenerregende Entscheidung. Auf den zweiten Blick offenbart sich allerdings einige Brisanz.

Denn: Drittligist Rot-Weiss Essen weilt parallel zu den Königsblauen ebenfalls in der Türkei, und das in Lara, unweit von Antalya, im dortigen Hotel Concorde De Luxe Resort. Dieses liegt nur knapp 13 Kilometer entfernt vom Hotel Titanic Deluxe in Belek, in dem Schalke logiert, um sich den Feinschliff für die zweite Saisonhälfte zu holen.

Brisant ist die Konstellation deswegen, weil die Fanlager von S04 und RWE seit Jahren verfeindet sind. Zusammentreffen und -stöße zwischen den Anhängern in der Türkei sind also nicht auszuschließen.

Was die Winter-Planung angeht, hatten die Essener einen deutlichen Vorsprung vor den Nachbarn aus Gelsenkirchen. Bereits Mitte Oktober kündigte RWE die Türkei-Reise an, die zwischen dem 6. und 12 Januar 2025 über die Bühne geht.

Seinen Partnern, Sponsoren und Fans offerierte der Verein in diesem Zusammenhang ein Reisepaket, das auch einen Teil des Trainingslagers refinanziert. Darin enthalten sind unter anderem die Teilnahme an einem Grillabend, Möglichkeit zum Austausch mit den RWE-Verantwortlichen und ein exklusiver Fan-Schal.

Kein Fanreise-Angebot beim FC Schalke 04

Schalke, das zwischen dem 3. und 10. Januar in Belek weilt, bietet seinen Anhängern dagegen kein spezielles Arrangement an. Die Fans müssen sich um ihre (An-)Reise stattdessen individuell kümmern, wie der Verein mitteilte.

Die Knappen werden in ihrem Winter-Trainingslager traditionell von vielen Sympathisanten begleitet. Anfang 2024 reiste der S04-Tross nach Albufeira in Portugal. 2023 war schon einmal Belek das Ziel.

Die Stimmung unter den Schalker Fans könnte in der Türkei aber gedrückt sein, wenn bis zur Winterpause nicht noch ein sportlicher Befreiungsschlag gelingt. Aktuell rangiert der Revierklub in der 2. Bundesliga auf dem 14. Tabellenplatz, nur einen Punkt von der Abstiegszone entfernt.