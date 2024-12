So ist der Stand bei Brandt und Adeyemi

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Julian Brandt wird beim BVB wohl schnell zurückkehren

Im Top-Spiel gegen den FC Bayern (1:1) musste Borussia Dortmund am Samstag ohne Mittelfeld-Regisseur Julian Brandt auskommen. Nun gibt es gute Nachrichten vom BVB-Vizekapitän.

Wie die "Ruhr Nachrichten" schreiben, ist Brandt in den letzten Tagen bereits wieder in Mannschaftstraining eingestiegen. Nach derzeitigem Stand wird er im nächsten Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18:30 Uhr) im Kader stehen. Ob es für die Startelf reicht, muss sich aber noch zeigen.

Auch Karim Adeyemi trainiert schon seit längerer Zeit wieder mit der Mannschaft. Dem Bericht zufolge kann der Flügelstürmer aber weiterhin nicht alle Einheiten mitmachen. Die Partie gegen Gladbach kommt für ihn offenbar noch zu früh. Beim BVB soll es aber die Hoffnung geben, dass Adeyemi am kommenden Mittwoch (21 Uhr) im Champions-League-Kracher gegen den FC Barcelona wieder einsatzbereit ist.

Brandt hatte sich vergangene Woche in der Königsklasse gegen Dinamo Zagreb (3:0) eine leichte Muskelblessur zugezogen. Trainer Nuri Sahin lobte seinen Schützling nach der Partie dafür, dass dieser kein unnötiges Risiko einging und sich sofort auswechseln ließ.

BVB lange Zeit in Sorge um Karim Adeyemi

Die Partie gegen den FC Bayern kam dennoch zu früh für den Spielmacher. "Jule wollte heute unbedingt spielen, aber das Risiko wäre zu groß gewesen", sagte Sahin am Samstag.

Auf Adeyemi muss der BVB-Coach derweil schon seit längerer Zeit verzichten. Der 22-Jährige hatte am 1. Oktober bei der 7:1-Gala gegen Celtic einen Muskelfaserriss erlitten. In Dortmund wurde der pfeilschnelle Angreifer in den letzten Wochen behutsam wieder ans Team herangeführt. Laut "Bild" gab es bei Adeyemi nämlich große Bedenken der BVB-Ärzte, dass die Verletzung wieder aufbricht. Die Belastung wurde deshalb nur langsam gesteigert.

Vor rund zwei Wochen hieß es noch, Adeyemi könne womöglich gegen den FC Bayern sein Comeback geben. Doch daraus wurde nichts.

Der Offensivspieler hatte vor seiner Verletzung einen starken Saisonstart hingelegt und in acht Spielen zehn Scorerpunkte gesammelt.