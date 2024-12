Augsburg-Trainer Thorup lobt SGE-Star Marmoush

AFP/SID/ALEXANDRA BEIER

FCA-Trainer Jess Thorup will gegen Frankfurt den nächsten Sieg einfahren

Trainer Jess Thorup vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat Stürmerstar Omar Marmoush vom kommenden Gegner Eintracht Frankfurt in den höchsten Tönen gelobt.

"Klar, jeder spricht über Marmoush. Egal, was er berührt, wird zum Tor oder Assist", sagte der FCA-Trainer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt anerkennend. Aber, ergänzte Thorup: "Wir werden jetzt nicht viel über einzelne Spieler sprechen."

Der Ägypter Marmoush hat in der Bundesliga-Saison bereits 13 Tore und acht Assists gesammelt und damit maßgeblichen Anteil am zweiten Tabellenplatz der Eintracht. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller habe "bis jetzt eine überragende Saison gespielt", lobte Thorup: "Sie haben überall auf dem Platz Qualität."

Während Frankfurt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig unter der Woche (0:3) jedoch eine empfindliche Niederlage hatte einstecken müssen, setzte sich Augsburg, in der Liga 13., im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Karlsruhe durch.

"Ich hoffe", sagte Thorup, "dass wir dieses Selbstvertrauen mitbringen nach Frankfurt."