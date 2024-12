Bericht: Ex-Bundesliga-Boss ein Top-Kandidat bei Schalke

IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Der FC Schalke 04 sucht einen neuen Sportchef

Auf der Suche nach einem neuen "starken Mann", der den FC Schalke 04 als Sportvorstand in bessere Zeiten führen soll, haben die Königsblauen es offenbar auf einen früheren Bundesliga-Boss abgesehen, der in der Vergangenheit unter anderem beim Hamburger SV die Zügel in der Hand hatte, mittlerweile aber in der 3. Liga arbeitet.

Der FC Schalke 04 greift auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand ins hohe Regal und schaut dafür offenbar in die 3. Liga. Was auf den ersten Blick verwirrend klingt, hat laut "Bild" eine reale Grundlage. Denn wie das Boulevard-Blatt erfahren hat, haben die S04-Verantwortlichen Dietmar "Didi" Beiersdorfer als Kandidaten für das vakante Amt ausgemacht.

Beiersdorfer ist derzeit Geschäftsführer Sport beim FC Ingolstadt in der 3. Liga, ist dort seit Herbst 2021 angestellt. Nun soll er beim in der 2. Bundesliga nah an den Abstiegsrängen stehenden FC Schalke 04 auf die Liste geraten sein, und zwar "weit oben", wie "Bild" schreibt.

Der 61-jährige Beiersdorfer bringt jede Menge Erfahrung als Manager mit, war unter anderem schon Vorstand Sport beim Hamburger SV zwischen 2002 und 2009, danach war er im Red-Bull-Fußballimperium als Sportlicher Leiter und auch als Vorstandsvorsitzender (bei RB Leipzig) tätig, bevor er über Zenit Sankt-Petersburg erneut beim HSV landete, wo er Vorstandsboss und Direktor Profifußball war, bevor er schließlich Ende 2021 beim FCI anheuerte.

Dietmar Beiersdorfer ist Thema beim FC Schalke 04

Führt Beiersdorfers Weg nun von der 3. Liga in die 2. Bundesliga nach Gelsenkirchen und langfristig gar wieder ins Fußball-Oberhaus?

Schalke 04 sieht Beiersdorfer als geeignet an

"Bild" zufolge hat der frühere Bundesliga-Profi (HSV, Werder Bremen und 1. FC Köln) nach Ansicht der Schalke-Bosse das passende Profil, um der gesuchte "starke Mann" zu werden, der den Revierklub erst rettet und danach zu neuem Glanz führt inklusive Aufstieg in der Zukunft.

Bei "Sky" hieß es zuletzt, dass die Königsblauen die Verpflichtung des gesuchten Sportvorstandes bis zur Winterpause unter Dach und Fach bringen wollen. Die Zeit läuft also. Denn der Zweitliga-Break beginnt nach dem abschließenden Auswärtsspiel beim SV Elversberg am 20. Dezember.