Zwei mögliche Bayern-Szenarien für Tom Bischof gehandelt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Gefühlt die halbe Fußball-Bundesliga jagt Tom Bischof von der TSG 1899 Hoffenheim. Favorit im Poker um den 19-jährigen Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im Breisgau nach der Saison ausläuft, ist wieder mal der FC Bayern. Und rund um diesen wurden nun zwei Szenarien ins Gespräch gebracht.

Tom Bischof kann sich seinen nächsten Klub ab 2025/26 wohl problemlos aussuchen. Der 19-Jährige Shootingstar der TSG 1899 Hoffenheim wurde in den letzten Wochen mit Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, dem VfB Stuttgart, dem BVB und natürlich auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Und laut "Sky"-Informationen sollen die Münchner bereits erste Gespräche mit dem gebürtigen Aschaffenburger geführt haben. Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg seien die besagten Gespräche positiv gewesen, es sei vor allem um mögliche Perspektiven gegangen und noch nicht um konkrete Zahlen.

So oder so: Bischof sei intern als Transferziel auserkoren worden, hieß es beim Pay-TV-Sender weiter. Und noch mehr: Der zentrale Mittelfeldmann, der vor neun Jahren in die Hoffenheimer Jugend kam und später von der U17 direkt ins Profi-Team aufstieg, soll vom deutschen Rekordmeister bereits seit Längerem beobachtet werden. Mitte 2025 will man nun ablösefrei zuschlagen.

Verleiht der FC Bayern Tom Bischof sofort?

Während Bischof dem Bericht nach auch schon mit der TSG sprach und sich bislang nicht entschieden hat, wie es mit ihm weitergeht, bringt "Sky"-Reporter Florian Plettenberg zwei mögliche Szenarien für den FC Bayern ins Spiel.

In einer Variante würden die Münchner Bischof verpflichten, aber unmittelbar wieder verleihen, so wie damals unter anderem bei Serge Gnabry, der von Werder Bremen kam, dann aber noch ein Jahr für Hoffenheim spielte, bevor er beim FCB durchstartete.

Oder aber Variante zwei: In dieser würde Bischof sich sofort den großen Schritt an die Isar zutrauen und sein Glück direkt in München versuchen.

Was genau Bischof plant, ist noch nicht bekannt.

Bischof startete bei der TSG 1899 Hoffenheim in dieser Saison durch und etablierte sich als Stammspieler. Ein Tor und eine Vorlage stehen in der Liga zu Buche, auch im DFB-Pokal und in der Europa League kam der Youngster zum Einsatz.