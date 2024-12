FC Bayern gibt Diagnose bei Coman und Davies bekannt

IMAGO/Noah Wedel

Für Kingsley Coman ist das Jahr 2024 wohl beendet

Den 4:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim hat der FC Bayern teuer bezahlt. Denn das ohnehin prominent besetzte Lazarett hat am Samstagnachmittag erneut Zuwachs bekommen.

Am Sonntag vermeldeten die Münchner, dass sich Flügelstürmer Kingsley Coman gegen Heidenheim einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Mit einer solchen Blessur muss der Nationalspieler mindestens drei Wochen aussetzen.

Ähnlich sieht es auch bei Alphonso Davies aus, der sich in der Partie am Samstagnachmittag die gleiche Blessur einhandelte. Ein Einsatz in den verbliebenen Partien in diesem Jahr ist für das Duo laut "Sky" ausgeschlossen.

Am Dienstag geht es in der Champions League gegen Schachtar Donezk, danach sind in der Bundesliga Mainz und Leipzig die letzten Gegner.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hatte seinen Schützling erst in der 71. Minute eingewechselt, in der Nachspielzeit musste Coman dann verletzt wieder aus dem Spiel genommen werden. Davies konnte die Partie beenden.

Lange Verletztenliste beim FC Bayern

Auch bei Thomas Müller gibt es mit Blick auf die kommenden Aufgaben noch Fragezeichen. Den Routinier plagen ebenfalls muskuläre Beschwerden.

"Ich habe versucht, einen Fallrückzieher zu machen - das ist nicht so gut ausgegangen, da hat die Muskulatur ein bisschen zugemacht", berichtete der 35-Jährige bei "Sky" und ergänzte: "Ich konnte mich kurz nach der Halbzeit kaum mehr rühren."

Mit strukturellen Schäden rechnet Müller allerdings nicht. Mit etwas Schonung und einer Wärmflasche werde er schnell wieder auf die Beine kommen, versprach er.

"Ich hätte weiterkämpfen können, aber für Jamal [Musiala] Platz zu machen, war nicht die blödeste Idee", sagte Müller mit Blick auf seine Auswechslung in der 51. Minute. Musiala sorgte mit seinem Doppelpack nach der Hereinnahme für die Entscheidung.

In den letzten Wochen war die Ausfallliste beim FC Bayern immer länger geworden. Mit Harry Kane (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Serge Gnabry (Knieprobleme), Joao Palhinha (Muskelbündelriss), Manuel Neuer (Rippenschmerzen), Hiroki Ito (Mittelfußbruch) und Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) fehlten gegen Heidenheim bereits sechs mögliche Stammkräfte.