Fortuna nach Schützenfest zurück im Aufstiegsrennen

IMAGO/nordphoto GmbH / Meuter

Fortuna Düsseldorf setzte sich klar gegen Eintracht Braunschweig durch

Heimfluch gebannt, Durststrecke beendet: Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem Kantersieg im Aufstiegsrennen zurückgemeldet.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune bezwang den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig am Sonntag nach einem furiosen Start 5:0 (3:0) und ist dank des ersten Dreiers nach fünf Partien ohne Sieg nur zwei Punkte von Spitzenreiter SC Paderborn entfernt.

Dawid Kownacki (4./11.) und Isak Johannesson (8.) brachten die Gastgeber bereits in der Anfangsphase auf Kurs, erneut Johannesson (70.) und Dzenan Pejcinovic (87.) erhöhten nach der Pause. Es war der erst zweite Heimsieg in der laufenden Saison für die Fortuna, die auch vor eigenem Publikum in den vorherigen fünf Spielen nicht gewonnen hatte. Das Braunschweiger Team von Coach Daniel Scherning befindet sich als 15. in akuter Abstiegsgefahr.

Innerhalb von 6:32 Minuten sorgte Thiounes Team am Sonntagnachmittag für klare Verhältnisse. In den vorherigen fünf Partien waren die Düsseldorfer stets in Rückstand geraten, nun traf Kownacki erst mit dem Fuß und dann per Kopf, zwischenzeitlich hatte Johannesson nach einer schönen Kombination das 2:0 erzielt. Braunschweig kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe.

Nach dem Blitzstart beruhigte sich die Partie. Die Düsseldorfer verwalteten den Vorsprung und ließen die Gäste viel laufen. Beinahe wäre Kownacki im ersten Abschnitt ein Hattrick gelungen, sein Schuss flog aber knapp über das Tor (20.).

Braunschweig stellte um und kam leicht verbessert aus der Pause. Die überschaubaren Offensivbemühungen verpufften aber. Stattdessen schloss Johannesson nach erneuter Vorlage des starken Shinta Appelkamp zur endgültigen Entscheidung ins lange Eck ab.