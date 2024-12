Upamecano erklärt seinen Wandel unter Kompany

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dayot Upamecano blüht unter Vincent Kompany auf

Kaum jemand hat beim FC Bayern so sehr vom Trainerwechsel profitiert wie Abwehrspieler Dayot Upamecano. Auch dem Innenverteidiger ist klar, wer für seine starke Form verantwortlich ist: Vincent Kompany.

Denn der Cheftrainer habe ihm geholfen, mit den negativen Erlebnissen der letzten Spielzeit abzuschließen, verriet der Franzose im Gespräch mit der "Bild".

"Die letzte Saison war eine schlechte Saison für uns – auch für mich war sie nicht gut. Aber das Wichtigste ist, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und wir haben einen sehr, sehr guten Trainer! Ich habe viel geredet mit ihm, er hilft mir und ich bin sehr, sehr zufrieden mit ihm", schwärmte der 26-Jährige.

Unter Thomas Tuchel waren dem Nationalspieler zuvor immer wieder schwere Fehler in wichtigen Partien unterlaufen. Gegen Ende seiner Amtszeit schien der damalige Bayern-Coach das Vertrauen in Upamecano komplett verloren zu haben.

Upamecano hat große Ziele beim FC Bayern

Dass der Abwehr-Star mental angeknockt war, erkannte auch Kompany schon früh. Bereits in der Vorbereitung nahm er sich viel Zeit für Upamecano. Schnell legte er sich fest, dass der Ex-Leipziger bei ihm gesetzt seien würde.

Upamecano traut sich in diesem stabilen Umfeld nun den nächsten Schritt zu. "Wir machen sehr, sehr viel Video-Analyse – auch mit dem Co-Trainer", berichtete der Defensivspieler. "Ich bin sehr zufrieden, weil ich mich bei ihm weiterentwickeln kann. Und ich denke, ich bin noch nicht am Ende meiner Entwicklung."

Sein größtes Ziel sei es, mehr Konstanz in sein Spiel zu bekommen, verriet Upamecano. Auch nach Fehlern wolle er künftig nicht mehr so schnell den Kopf verlieren. "Das Wichtigste ist: Wenn du einen Fehler machst, musst du das reparieren und dich dafür schnell konzentrieren", so der Rechtsfuß.

Am Wochenende war Upamecano beim 4:2-Erfolg gegen Heidenheim allerdings in alte Muster zurückgefallen. Durch einen verunglückten Rückpass leitete er den zwischenzeitlich Ausgleich ein. Beim zweiten Gegentor sah die gesamte Bayern-Abwehr ebenfalls nicht gut aus.