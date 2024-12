Kompany verkündet bittere Neuer-Nachricht

IMAGO/Michael Nibel

Manuel Neuer wird dem FC Bayern wohl bis Jahresende fehlen

Der FC Bayern muss noch länger auf Torwart Manuel Neuer verzichten. Das teilte Trainer Vincent Kompany am Montag auf der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiele gegen Donezk mit.

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern offenbar noch für den Rest des Jahres. Der Keeper habe eine gebrochene Rippe, sagte Trainer Vincent Kompany am Montag. Er werde wahrscheinlich nicht mehr in diesem Jahr spielen können. "Wir haben ihn hoffentlich im Januar wieder dabei. Es ist nicht so schlimm", erklärte der Belgier. Demnach würde der Torwart nach dem Spiel in der Königsklasse noch die Partien gegen Mainz und Leipzig verpassen.

Kompany bestätigte, dass sich der 38-Jährige die Verletzung bei seinem Foulspiel gegen Jeremie Frimpong im Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen zugezogen hat. Neuer hatte den Gegenspieler außerhalb des Sechzehner abgeräumt und dafür erstmals in seiner Karriere die Rote Karte gesehen (17.). In Unterzahl verloren die Bayer das Achtelfinale mit 0:1 gegen den Doublesieger. Es war das fünfte vorzeitige Pokal-Aus in Serie.

Peretz ersetzt Neuer

Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters war wegen der Rippenbeschwerden vor dem Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Schachtar Donezk schon nicht beim Abschlusstraining in München dabei. Er dürfte in Gelsenkirchen wieder von Daniel Peretz ersetzt werden. Das ukrainische Team trägt wegen des anhaltenden Krieges in der Heimat seine Heimspiele auf Schalke aus.

Für Peretz ist es der erste Einsatz in der Champions League.

Weitere Bayern-Stars fehlen

Der 24-Jährige hatte den Platz von Neuer nach dessen Platzverweis gegen Bayer Leverkusen eingenommen und war beim 4:2 in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim zur Startelf-Premiere im Tor der Bayern gekommen. Schon dort hatte Neuer wegen der Rippenverletzung pausiert.

Neben Neuer fehlten wegen Muskelverletzungen im Training vor dem Abflug auch João Palhinha, Alphonso Davies, Kingsley Coman und Harry Kane.

Verzichten muss Trainer Vincent Kompany auch auf Serge Gnabry, den Kniebeschwerden stoppen. Josip Stanisic nahm erstmals nach seinem Außenbandriss im Knie wieder am Mannschaftstraining dabei. Der Kroate ist nach der langen Verletzungspause aber noch keine Option für den Kader. Nach Erkrankung kehrte Mathys Tel ins Training zurück.