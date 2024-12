Wildes Gerücht: Bayern bereitet Tausch-Angebot für Wirtz vor

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Wirtz steht beim FC Bayern weit oben auf der Wunschliste

Wildes Gerücht aus Spanien: Angeblich will der FC Bayern seinen Bundesliga-Konkurrenten aus Leverkusen mit einer Art Doppel-Angebot von einem Transfer von Florian Wirtz überzeugen. Der kolportierte Plan hat allerdings einen gewaltigen Haken.

Der FC Bayern würde Florian Wirtz ab der Saison 2024/25 gerne in seinen eigenen Reihen begrüßen, hat im Rennen um dessen Verpflichtung aber nicht unbedingt die besten Karten. Vor allem, weil Bayer Leverkusen eine Ablöse jenseits der 100 Millionen Euro vorschwebt. Ein Betrag, bei dem sich die Münchner wohl aus dem Wettbieten verabschieden würden.

Das spanische Portal "fichajes" bringt aus diesem Grund ein anderes Szenario ins Spiel. Dort heißt es, dass der FC Bayern bereits ein Angebot für Wirtz vorbereitet, dass nicht nur eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro umfasst, sondern in dessen Zuge auch Leroy Sané zur Werkself wechseln soll. Das Paket aus 70 Mio. plus Sané soll die Bayer-Bosse am Ende überzeugen.

Sanés Vertrag beim FC Bayern läuft aus

Ganz entscheidender Haken an dieser Rechnung ist jedoch Sanés Vertrag in München, der nach der Saison 2024/25 ausläuft. Der FC Bayern müsste das Arbeitspapier also zunächst verlängern, um dem Flügelstürmer überhaupt irgendwie verrechnen zu können. Das "fichajes"-Szenario steht dementsprechend auf wackligen Füßen und entbehrt zumindest Stand heute jeglicher Grundlage.

Darüber hinaus ist es mehr als fraglich, ob Sané seine Karriere im Fall eines Bayern-Abschieds überhaupt in Leverkusen fortsetzen wollen würde. Gerüchte über seinen Abschied halten sich zwar schon lange, seine Zukunft soll er aber wenn überhaupt eher in England oder Spanien sehen.

Ebenfalls über einen mehrgleisigen Wirtz-Deal hatte zuvor auch das englische Portal "TBR Football" berichtet. Dort wurde behauptet, Manchester City werde ein Angebot einreichen, dass eine Ablösesumme plus zwei weitere Spieler umfasst.