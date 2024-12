Neuer wehrt sich gegen Rot-Sperre

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Manuel Neuer flog erstmals überhaupt vom Platz

Die Rote Karte für Manuel Neuer leitete vergangene Woche das Pokal-Aus des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen ein. Zumindest gegen die verhängte Sperre wehrt sich der Schlussmann nun.

Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes mitteilte, hat der 39-Jährige Einspruch gegen seine Zwangspause von zwei Spielen eingelegt. Am Donnerstag (12. Dezember) um 15:00 Uhr wird in der mündlichen Verhandlung über die Sperre gestritten.

Neuer wird sich laut DFB per Video zuschalten lassen. Die Sitzung am DFB-Campus in Frankfurt leitet Stephan Oberholz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts.

Neuer hatte beim 0:1 der Bayern im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen in der 17. Minute nach einem heftigen Check gegen Jeremie Frimpong die Rote Karte von Schiedsrichter Harm Osmers sehen. Für den 38-Jährigen war es der erste Platzverweis in der Profikarriere überhaupt.

"Die Verhinderung einer offensichtlichen Torchance durch ein nicht schwerwiegendes Foul ohne anschließenden Torerfolg zieht nach ständiger DFB-Rechtsprechung üblicherweise eine Sperre von zwei Spielen nach sich", stellte der DFB seinen Standpunkt dar.

Verlängert Neuer noch einmal beim FC Bayern?

Schon unmittelbar nach dem Spiel hatte sich Neuer derweil wenig einsichtig gezeigt Er habe mit dem heftigen Zusammenstoß "keine aktive Foulsituation kreiert", beteuerte der ehemalige Nationaltorhüter.

Sollte die Sperre bestehen bleiben, könnte Neuer in der kommenden Saison erst im Achtelfinale in den DFB-Pokal eingreifen - sofern dann überhaupt noch aktiv ist.

Nach derzeitigem Stand endet der Vertrag der Klub-Ikone am 30. Juni 2025. Ob Neuer noch ein weitere Jahr an seine Karriere dranhängt, ist bislang unklar.

Gegen Leverkusen war nach der Roten Karte Ersatzkeeper Daniel Peretz zum Einsatz gekommen. Der Israeli vertritt Neuer weiterhin, weil der Stammkeeper sich bei der Kollision mit Frimpong eine Rippe gebrochen hat.