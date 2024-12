Werders Njinmah träumt von Länderspiel-Debüt

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Justin Njinmah steht bei Werder Bremen unter Vertrag

Von Januar 2022 bis Sommer 2023 war Justin Njinmah von Werder Bremen an Borussia Dortmund verliehen. Der Offensivspieler blickte nun auf seine Zeit beim BVB zurück.

"Während meiner Zeit in Dortmund merkte ich, dass ich das Potenzial habe, mich in der Bundesliga durchsetzen zu können", sagte Njinmah im Interview mit der "Sport Bild".

Beim BVB hat der gebürtige Hamburger fast nur in der U23 gespielt, aber regelmäßig am Profitraining teilgenommen. "Da schaut man sich natürlich viel von Spielern wie Erling Haaland oder Marco Reus ab. Wie konstant sie ihre Leistungen abrufen. Man merkt, dass man auf dem Level mittrainieren kann", so Njinmah.

Dass er sein Bundesliga-Debüt bei Borussia Dortmund feiern durfte, ist bis heute etwas ganz besonders für den Angreifer: "Das war für mich ein Riesenschritt, Wertschätzung und Bestätigung, dass ich es schaffen kann. Auch wenn es dort nur bei einem Einsatz blieb."

Für die Profis des BVB stand Njinmah beim 0:3 gegen RB Leipzig im September 2022 auf dem Platz.

Njinmah träumt von Länderspiel-Debüt - für Deutschland oder Nigeria

Bei Werder Bremen hat sich der 24-Jährige auch in der Bundesliga etabliert. "Werder passt aktuell perfekt zu mir. Denn Bremen ist ein riesiger Verein in Deutschland, die Verantwortlichen haben mir nach meinen Verletzungen und meiner Krankheit großes Vertrauen zugesprochen", betonte er und ergänzte: "Ole Werner ist ein Trainer, der Spieler besser macht. Er hat mir einen klaren Weg - was meine Entwicklung betrifft - aufgezeigt."

In dem Interview sprach Njinmah, der sowohl für Deutschland als auch für Nigeria spielen könnte, auch über ein mögliches Debüt bei einer der beiden Nationalmannschaften.

"Beides ist für mich möglich. Ich bin natürlich in Deutschland aufgewachsen und habe immer die deutsche Nationalmannschaft verfolgt. Aber die nigerianische Nationalmannschaft ist, was die Spieler-Qualität angeht, die stärkste Mannschaft Afrikas", ließ Njinmah eine Entscheidung offen: "Es wäre eine unfassbare Ehre, eines Tages die Chance zu bekommen, für eines der beiden Länder zu spielen."

Kontakt haben aber bislang weder der DFB noch der nigerianische Verband aufgenommen.

Für Werder Bremen kommt Njinmah in der aktuellen Saison auf zwei Tore und zwei Vorlagen in neun Bundesligaspielen.