Wechsel-Wunsch bei Köln-Stürmer

IMAGO/Herbert Bucco

Steffen Tigges (l.) könnte den 1. FC Köln im Winter verlassen

Beim 1. FC Köln spielt Steffen Tigges in dieser Saison überhaupt keine Rolle. Die Zeichen stehen auf Abschied.

Wie der "kicker" berichtet, denkt Tigges aktuell über einen Wechsel nach. Seine Gedanken habe er den Bossen des 1. FC Köln bereits mitgeteilt.

Wie es für den ehemaligen BVB-Stürmer weitergeht, sei aber noch unklar. Beim Domstadtklub sei dem 26-Jährigen jedenfalls eine "wenig verheißungsvolle Perspektive" aufgezeigt worden. Der Vertrag von Tigges beim Zweitligisten ist noch bis 2026 datiert.

In der aktuellen Saison stand Tigges gerade einmal in acht Spielen für den 1. FC Köln auf dem Platz. Von Beginn an durfte er kein einziges Mal ran. Ein Tor oder eine Vorlage gelangen ihm bislang nicht. Zuletzt verpasste der großgewachsene Mittelstürmer den Sprung in den Spieltagskader sogar mehrfach.

Bereits im November hatte der "kicker" berichtet, dass Tigges in Köln zu den Streichkandidaten gehört. Demnach würde man ihm keine Steine in den Weg legen, sollte er den Verein verlassen wollen.

Der Effzeh hatte zuletzt angekündigt, dass man im Winter einen weiteren Stürmer unter Vertrag nehmen will, der eine echte Soforthilfe im Aufstiegskampf darstellen soll. Die Aussichten auf Spielzeit für Tigges dürften sich in dem Fall wohl kaum verbessern.

Tigges war im Sommer 2022 von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln gewechselt. 1,5 Millionen Euro wechselten damals den Besitzer. Für die Rheinländer erzielte der gebürtige Osnabrücker bislang in 71 Pflichtspielen zehn Tore. Hinzu kommen zwei Vorlagen.

Tigges ein Thema bei Rot-Weiss Essen?

Die "WAZ" hatte zuletzt spekuliert, dass Tigges ein Kandidat bei Rot-Weiss Essen werden könnte. Demnach wäre eine Verpflichtung des 26-Jährigen zwar ambitioniert. Allerdings könnte dem Spieler ein Neustart in der 3. Liga gut tun.

Profitieren könnte RWE von den guten Beziehungen von Sportdirektor Marcus Steegmann zum Effzeh, heißt es weiter.