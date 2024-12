Bitterer Verletzungsschock für Bayern-Abgang

IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Yusuf Kabadayi wechselte im Sommer vom FC Bayern nach Augsburg

Im vergangenen Sommer wechselte Yusuf Kabadayi für knapp eine Million Euro vom FC Bayern zum FC Augsburg, um sich in der Bundesliga durchzusetzen. Mehr als Joker-Einsätze waren für den 20-Jährigen bislang allerdings nicht drin. Weitere Bewährungschancen wird es so schnell nicht geben: Der U20-Nationalspieler fällt mehrere Monate aus.

Wie der FC Augsburg am Donnerstag mitteilte, wird Yusuf Kabadayi den Fuggerstädtern nach einer erfolgreichen Operation am Außenmeniskus "in den kommenden Monaten" nicht zur Verfügung stehen.

Nachdem der Offensivmann wegen anhaltender Knieprobleme zuletzt nicht mit der Mannschaft trainieren konnte, wurde "eine Verletzung am Außenmeniskus" diagnostiziert. Der Eingriff am Mittwochabend verlief dem Vernehmen nach ohne Komplikationen.

Kabadayi stammt aus der Jugend des FC Bayern. In fünf Bundesliga-Partien für den FCA erzielte der Youngster, der in der Vorsaison an den FC Schalke 04 verliehen war, einen Treffer.

Damit verzögert sich der Profi-Durchbruch des dynamischen Flügelstürmers erst einmal. Erst kürzlich hatte Kabadayi in einem Interview erklärt, warum er sich für einen Abschied vom FC Bayern entschieden hat.

Der gebürtige Münchner betonte im Interview mit der "Abendzeitung", dass für ihn "kontinuierlich Spielzeit auf hohem Niveau" im Vordergrund stünde. "Die Aussicht darauf hätte ich in München nicht so gehabt. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden."

Kabadayi hat Rückkehr zum FC Bayern im Hinterkopf

Nichtsdestotrotz träumt Kabadayi davon, eines Tages wieder für seinen Ausbildungsverein aufzulaufen.

"Wenn man die Chance hat, zum FC Bayern zu wechseln, würde wohl keiner nein sagen. Das gilt auch für mich. Ich bin Münchner und natürlich wäre es ein Traum, beim FC Bayern zu spielen", verriet das Eigengewächs des Rekordmeisters.

In Augsburg hat der talentierte Neuzugang bis 2028 unterschrieben. Der aktuelle Tabellen-13 setzte sich dabei gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Wann genau mit Kabadayis Rückkehr auf den Rasen zu rechnen ist, blieb offen.