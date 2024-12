Premier-League-Torwart weiter beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Darren Staples

Bedient sich der FC Bayern in der Premier League?

Der FC Bayern München hat in den vergangenen Jahren immer wieder Veränderungen an der Zusammenstellung seines Torwartteams vorgenommen. Auch im kommenden Sommer könnte ein neues Gesicht an der Säbener Straße aufschlagen.

Der FC Bayern zieht in Betracht, zur neuen Spielzeit 2025/26 einen neuen Torhüter unter Vertrag zu nehmen. Das berichtet "Bild".

Ein konkreter Name soll beim deutschen Rekordmeister intern sogar schon diskutiert werden: Bart Verbruggen von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion.

Der Niederländer war im Sommer 2023 vom belgischen Vertreter RSC Anderlecht auf die Insel gewechselt. Bei den Seagulls unterzeichnete er einen Fünfjahresvertrag. Auch "Sky" hatte kürzlich berichtet, dass die Bayern den 22-Jährigen derzeit genauer unter die Lupe nehmen.

Abschied vom FC Bayern? Peretz pocht auf mehr Spielzeit

Dass der FC Bayern erneut über einen neuen Torhüter nachdenkt, hängt laut "Bild"-Reporter Christian Falk damit zusammen, dass Ersatztorwart Daniel Peretz auf mehr Spielzeit drängt. In der laufenden Saison ist der Israeli erster Stellvertreter von Manuel Neuer, künftig will er aber als Stammkraft arbeiten.

Diese Perspektive scheint beim FC Bayern vorerst nicht gegeben zu sein: Wie "Sport Bild" unlängst vermeldete, planen die Münchner eine weitere Vertragsverlängerung mit Manuel Neuer. Der 38-Jährige soll seine Handschuhe erst nach der Saison 2025/26 an den Nagel hängen und somit auch im nächsten Jahr das Tor der Bayern hüten.

Dann könnte es zu jener Wachablösung kommen, auf die auch Alexander Nübel seit Jahren schon wartet. Der Schlussmann hatte im Sommer seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 verlängert, um zugleich seine Leihe beim VfB Stuttgart fortzusetzen.

Der 28 Jahre alte Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt, machte seither für seinen Arbeitgeber aber erst vier Pflichtspiele. Der 24-jährige Peretz war im Sommer 2023 gekommen, er kommt bereits auf fünf Spiele für die Bayern. Durch die Rippenverletzung von Manuel Neuer kommen wohl noch weitere Spiele hinzu.