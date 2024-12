Kompany bestätigt Kane-Aus - Duo nach Trainings-Pause dabei

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Harry Kane fehlt dem FC Bayern in Mainz

Gute und schlechte Nachrichten für den FC Bayern: Der Tabellenführer muss im kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz erneut auf Stürmer Harry Kane verzichten. Zwei weitere wichtige Spieler, die am Donnerstag eine Trainingseinheit ausließen, sind dagegen einsatzbereit.

Superstar Harry Kane wird dem FC Bayern auch am Samstag im Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz fehlen. Das gab Trainer Vincent Kompany am Freitag auf der Spieltags-PK bekannt. "Harry Kane haben wir für dieses Spiel noch nicht zurück", verkündete der Münchner Chefcoach.

Generell befinde sich der Engländer aber auf einem guten Weg, sagte der Belgier. "Er ist [im Training] eigentlich ganz schnell gelaufen. Er war knapp für dieses Spiel, aber es sieht gut aus für Leipzig. Es ist nicht so, dass er einen Rückschritt gemacht hat."

Kompany steht Bayerns CL-Mannschaft zur Verfügung

Entwarnung konnte Kompany derweil bei Innenverteidiger Dayot Upamecano und Mittelfeldspieler Leon Goretzka geben. Beide hatten am regulären Nachmittags-Training am Donnerstag nicht teilnehmen können. Auf "Bild"-Anfrage äußerte sich der Verein zunächst nicht zu den Gründen.

Kompany erklärte aber, dass es sich lediglich um Belastungssteuerung handelte. "Es ist normal, dass nach einem Spiel ein paar Spieler individuell trainieren", sagte der Bayern-Trainer, der in Mainz auf alle Profis zurückgreifen kann, die unter der Woche auch in der Champions League spielten. "Die Jungs, die gegen Donezk gespielt haben, stehe alle zur Verfügung", versicherte Kompany.

Nicht zu diesem Kreis zählt Außenverteidiger Alphonso Davies. Der Kanadier arbeitet in diesen Tagen an seinem Comeback. Das Spiel in Mainz kommt für ihn zwar wie für Kane ebenfalls noch zu früh, aber auch bei ihm "sieht es gut aus", erklärte der Coach, der ein Davies-Comeback spätestens zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr in Aussicht stellte.