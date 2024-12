Neue Ausfälle? Bayern-Duo fehlt im Training

IMAGO/Mladen Lackovic

Leon Goretzka und Dayot Upamecano könnten dem FC Bayern in Mainz fehlen

Tabellenführer FC Bayern muss im kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel gegen den FSV Mainz womöglich nicht nur auf Stürmer Harry Kane und Abwehrspieler Alphonso Davies, sondern auch auf zwei weitere wichtige Spieler verzichten.

Wie die "Bild" am Donnerstagabend berichtete, konnten weder Innenverteidiger Dayot Upamecano noch Mittelfeldspieler Leon Goretzka am regulären Nachmittags-Training teilnehmen.

Warum das Duo fehlte, ist nicht bekannt. Der Rekordmeister wollte sich auf "Bild"-Anfrage nicht zu den Gründen des Fehlens äußern.

FC Bayern droht kniffliges Personal-Puzzle

Sollten Goretzka und Upamecano in Mainz ausfallen, steht Trainer Vincent Kompany vor einer kniffligen Aufgabe. Mit Harry Kane und Alphonso Davies fehlen ihm bereits im Sturm und auf der linken Abwehrseite zwei wichtige Spieler. Beide sind mittlerweile zwar wieder im Training, die Partie in Mainz kommt für den Engländer und den Kanadier aber wohl noch zu früh.

Auch in der Mittelfeld-Zentrale gehen die Münchner personell auf dem Zahnfleisch. Neuzugang Joāo Palhinha arbeitet nach seiner erlittenen Adduktorenverletzung an seinem Comeback. Ob der Portugiese noch in diesem Jahr auf den Platz zurückkehrt, ist fraglich.

Goretzka hatte Palhinha in den letzten Wochen hervorragend vertreten und sich auf beeindruckende Art in die Mannschaft zurückgekämpft. In drei der letzten vier Ligaspiele stand er in der Startelf. Nur gegen Heidenheim kam der 29-Jährige von der Bank, erzielte dort bei seinem Joker-Einsatz allerdings sein erstes Saisontor.

Upamecano eine feste Größe beim FC Bayern

Upamecano wiederum ist unter Kompany seit dem ersten Spiel fest gesetzt. Der französische Nationalspieler stand in 21 von 22 Pflichtspielen in der Startelf und dabei in 18 Spielen über 90 Minuten auf dem Platz.

Als Alternative zu Upamecano verpflichtete der FC Bayern im Sommer Hiroki Ito vom VfB Stuttgart. Der Japaner verletzte sich allerdings während der Vorbereitung schwer und fällt seitdem aus. Er wird im Jahr 2024 definitiv kein Spiel mehr für die Münchner bestreiten.