VfB Stuttgart droht Abgang von Top-Talent

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Efe Korkut (M) könnte den VfB Stuttgart verlassen

Efe Korkut gilt als eines der größten Talente beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der Sohn von Ex-Trainer Tayfun Korkut weckt nun offenbar Interesse in Spanien.

Wie das Portal "todofichajes.com" berichtet, steht Efe Korkut bei Athletic Bilbao auf dem Zettel. Demnach beobachtet der LaLiga-Klub den 18-Jährigen schon länger.

Weiter heißt es, dass derzeit alles darauf hindeutet, dass Bilbao im kommenden Transferfenster an den VfB Stuttgart herantreten wird, um einen Transfer auszuloten.

Die Schwaben seien sogar offen für einen Verkauf. Bei einem lukrativen Angebot sei der Vizemeister gesprächsbereit.

Bilbaos Vereinspolitik sieht vor, nur Spieler einzusetzen, die in den baskischen Provinzen geboren wurden oder in der Jugend eines Fußballklubs aus dieser Region ausgebildet wurden.

Da Korkut in Donostia-San Sebastián geboren wurde, wo sein Vater Korkut damals als Spieler bei Real Sociedad unter Vertrag stand, passt das VfB-Juwel ins Beuteschema von Bilbao.

Efe Korkut war 2022 aus der Jugendabteilung des 1. FC Nürnberg in die des VfB Stuttgart gewechselt.

Im Sommer hat der türkische U18-Nationalspieler seinen Vertrag bei den Schwaben vorzeitig bis 2026 verlängert.

Efe Korkut gibt Debüt beim VfB Stuttgart II in der 3. Liga

Bereits in der Saison 2023/2024 war Korkut fester Bestandteil der U19 des VfB Stuttgart. In 26 Spielen erzielte der Mittelfeldspieler fünf Tore und bereitete vier weitere Treffer vor.

In der aktuellen Spielzeit kommt Korkut in der U19-Nachwuchsliga auf zwei Tore und vier Assists in zehn Spielen.

Am vergangenen Wochenende durfte der Youngster sogar sein Debüt in der 3. Liga geben. Bei der 1:2-Niederlage des VfB Stuttgart II gegen Alemannia Aachen wurde Korkut in den Schlussminuten eingewechselt.

In der Vorbereitung durfte Korkut außerdem schon bei den Profis mittrainieren.