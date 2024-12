Trotz Horrorbilanz: Henriksen will den FC Bayern ärgern

IMAGO/Grant Hubbs

Bo Henriksen will gegen den FC Bayern mutig auftreten

Trotz seiner desaströsen Bilanz gegen Bayern München glaubt Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 an eine Chance im Heimspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister.

"Klar sind die Bayern die beste Mannschaft der Liga. Aber warum sollten wir nicht gewinnen können? Ich habe viel Vertrauen in meine Mannschaft", sagte der Däne am Freitag mit Blick auf die Begegnung am Samstag (15:30 Uhr).

Als Mainz-Coach hat Henriksen bislang zweimal gegen die Bayern gespielt - einem 1:8 in der Liga folgte ein 0:4 am 30. Oktober im DFB-Pokal. "1:12 - ich habe eine sehr gute Statistik gegen die Bayern", sagte er mit einem Lächeln.

Das Pokalspiel sei zwar erst wenige Wochen her, aber kein Maßstab. "Wir sind jetzt in einer ganz anderen Verfassung, damals waren viele Spieler nicht dabei", sagte Henriksen. Nun erhoffe er sich viel Mut von seiner Mannschaft: "Auf Dänisch sagt man: Wenn du nur verteidigst, wirst du einen langsamen Tod haben."