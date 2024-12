Serie-A-Talent im Visier des VfB Stuttgart?

IMAGO

Loum Tchaouna soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben

Beim italienischen Erstligisten Lazio Rom kommt Loum Tchouna derzeit nicht über den Status des Dauer-Jokers hinaus, dennoch soll der 21-jährige Offensivspieler zahlreiche Klubs auf sich aufmerksam gemacht haben: darunter angeblich auch den VfB Stuttgart.

Der französische U21-Nationalspieler Loum Tchouna soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben. Das berichtet der türkische Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Demnach sehen sich die Schwaben allerdings mit namhafter Konkurrenz konfrontiert: Konur nennt Atalanta Bergamo, den englischen Vertreter Brighton & Hove Albion und das Starensemble von Paris Saint-Germain als weitere Klubs, die den Youngster im Visier haben sollen.

Ganz neu sind Spekulationen um Tchouna und die Stuttgarter übrigens nicht. Im April 2024 brachte das Portal "Foot Mercato" den Linksfuß schon einmal mit einem Wechsel ins Ländle in Verbindung. Damals spielte Tchouna noch für US Salernitana, statt zum VfB zog es ihn im Sommer 2024 dann jedoch für rund zehn Millionen Euro nach Rom.

Tchouna vermeintlich kein Schnäppchen für den VfB Stuttgart

Genau da liegt wohl auch eine große Hürde auf dem Weg vom Gerücht zur Vollzugsmeldung: Tchounas Vertrag in der Ewigen Stadt endet erst 2029, sollte man das Talent dennoch schon bald ziehen lassen, dürfte Lazio mehr als die investierten zehn Millionen Euro fordern.

Dass er eine solche rechtfertigen würde, muss Tchouna 2024/25 erst noch beweisen. In 17 Einsätzen erzielte er lediglich zwei Tore und legte einen Treffer auf. Allerdings kam Tchouna meist von der Bank.

Am Donnerstag deutete er bei einem Einsatz über 90 Minuten im Rahmen der Europa League gegen Ajax Amsterdam allerdings an, wozu er in der Lage ist. Der Franzose traf beim 3:1 einmal selbst und bereitete das 3:1 durch Pedro vor. Bleibenden Eindruck hinterließ Tchouna auch Mitte November, als er beim 1:1 der französischen U21-Auswahl gegen den DFB-Unterbau als Joker den Ausgleich erzielte.