Routinier des FC Bayern beendet Karriere

IMAGO/Mladen Lackovic

Timo Kern hat beim FC Bayern II tiefe Fußspuren hinterlassen

Er stand beim FC Bayern in fünfeinhalb Spielzeiten lediglich einmal im Spieltagskader der Profis - und hat bei den Münchnern dennoch sehr, sehr tiefe Fußspuren hinterlassen. Am Freitag verabschiedete sich der deutsche Rekordmeister emotional von Routinier Timo Kern. Der Kapitän des FC Bayern II beendet seine Karriere auf eigenen Wunsch vorzeitig zum Jahresende.

Mit sieben Toren und einer Vorlage in 14 Partien der Regionalliga Bayern zählt Mittelfeldspieler Timo Kern in der Saison 2024/25 bislang einmal mehr zu den prägenden Akteuren des FC Bayern II, ab Januar wird die Zweitvertretung des deutschen Branchenprimus den Kapitän der Zweiten allerdings ersetzen müssen. Das bestätigten die Münchner am Freitag.

"Die Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer war mit der Option für Timo fixiert, dass er auf eigenen Wunsch zur Winterpause Schluss machen kann. Diese Option hat Timo nun gezogen. Wir hätten ihn gerne noch weiter als Spieler bei uns gesehen, freuen uns aber auch sehr, dass Timo uns in anderer Funktion bei der Spielerentwicklung erhalten bleibt", erklärte Markus Weinzierl, Sportlicher Leiter FC Bayern Campus, dass Kern die Fußballschuhe an den Nagel hängt.

Nie für die Profis des FC Bayern gespielt

Kern wechselte im Sommer 2019 von Waldhof Mannheim zum FC Bayern II, für den er bislang 140 Pflichtspiele bestritt, 51 Tore erzielte und 23 weitere Treffer vorbereitete.

Für die Profis war er hingegen nie aktiv, stand am 07. Januar 2022 beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach allerdings immerhin einmal in der Bundesliga im Spieltagskader.

Einmal stand Kern zudem für den Karlsruher SC in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (24. September 2010).

"Ich hatte im Sommer bereits mit dem Gedanken gespielt, meine Karriere zu beenden. Meine Familie und ich hatten zu dem Zeitpunkt schon geplant, in unsere kurpfälzische Heimat zurückzukehren. Jetzt mache ich es mit einem halben Jahr Verzögerung und freue mich schon sehr auf die neue Aufgabe als Leihspielerbetreuer", erklärte der 34-Jährige seinen Schritt.

Seine neue Aufgabe bindet Kern weiter an den FC Bayern.

In einem Post auf X verabschiedeten sich zahlreiche Weggefährten von Kern. Unter anderem Aleksandar Pavlovic und Sebastian Hoeneß.