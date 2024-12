BVB-Duo vor Absprung zum FC Chelsea?

IMAGO/Ulmer

Gregor Kobel (l.) und Karim Adeyemi (r.) sind wichtige Spieler für den BVB

Nach einem turbulenten Herbst hat sich Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen stabilisiert. Trotzdem könnte der BVB im kommenden Sommer zwei wichtige Spieler verlieren. Sowohl Gregor Kobel als auch Karim Adeyemi sollen demnach im Fokus des FC Chelsea stehen.

Vor allem ein Beraterwechsel bei Karim Adeyemi lässt die Gerüchte um einen möglichen Transfer im Sommer aufflammen. Laut Informationen von "Sky" lässt sich der pfeilschnelle Flügelstürmer mittlerweile von Ali Barat von "Epic Sports" beraten.

Barat vertritt unter anderem auch Chelsea-Stürmer Nicholas Jackson. Der Draht zur Stamford Bridge ist dementsprechend kurz. Auch, weil Barat exzellente Beziehungen zum Beghdad Eghbali, Miteigentümer der Blues, nachgesagt werden.

Auch BVB-Keeper Gregor Kobel bei Chelsea auf dem Zettel?

Neben dem FC Chelsea sollen auch weitere Premier-League-Vereine Adeyemi auf dem Zettel haben. Für den 22-Jährigen dürften Wechselgedanken aber derzeit wohl eher keine Rolle spielen.

In der laufenden Spielzeit stand der sechsmalige Nationalspieler, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2027 läuft, verletzungsbedingt erst in acht Partien auf dem Platz, konnte in diesen aber mit fünf Toren und fünf Vorlagen überzeugen. Im Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona gehörte er erstmals seit Anfang Oktober wieder zum Kader des BVB.

Auch Gregor Kobel hatte in dieser Saison bereits mit Verletzungen zu kämpfen. Der Keeper der Borussia steht noch bis 2028 in Dortmund unter Vertrag. Trotzdem wird immer wieder über einen Abgang des Schweizer diskutiert.

BVB-Star Kobel und Chelsea: Nicht mehr als lose Gespräche?

Kobel selbst soll nach "Sky"-Infos zwar keinen Abgang forcieren, will aber sehen, dass der Verein eine positive Entwicklung nimmt, um in den kommenden Jahren Titel gewinnen zu können.

Zwischen dem Torhüter und dem FC Chelsea soll es immer mal wieder losen Austausch geben, konkret wurde diese Gespräche bisher aber nicht.