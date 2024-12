Paderborn enttäuscht in Magdeburg

IMAGO/Franziska Gora

Lukas Kwasniok und der SC Paderborn ließen in Magdeburg Punkte liegen

Zweitligist SC Paderborn hat im Kampf um den Aufstieg wichtige Punkte liegen gelassen. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok kam beim 1. FC Magdeburg nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und muss deshalb im weiteren Verlauf des Spieltags um die Tabellenspitze bangen. Der SCM wartet durch das Remis auch im achten Spiel im eigenen Stadion auf den ersten Heimsieg in dieser Saison. Philipp Hercher brachte das Team von Trainer Christian Titz in Führung (57.), kurz darauf glich der Ex-Magdeburger Raphael Obermair per Foulelfmeter aus (69.).

Schon kurz nach dem Anpfiff mussten die Magdeburger wechseln. Verteidiger Samuel Loric wurde nach einer Verletzung durch Connor Krempicki ersetzt. Nach dem ersten Abtasten entwickelte sich dann ein ausgeglichenes Spiel. Die gefährlichste Szene in der ersten Halbzeit hatte Paderborn dank Tjark Scheller (22.). Die Magdeburger Defensive klärte aber noch auf der Linie.

In der zweiten Hälfte sahen die 20.665 Zuschauer wie Magdeburg deutlich lebendiger als zuvor aus der Kabine kam. Hercher belohnte die Gastgeber nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Lange hielt die Führung aber nicht. Keeper und Kapitän Dominik Reimann verursachte einen Elfmeter. Obermair verwandelte souverän und das Spiel kippte wieder in Richtung des SCP.