Kane-Ersatz schon im Winter? Eberl reagiert glasklar

IMAGO/Gerhard Schultheiß

Bayern-Sportvorstand Max Eberl - hier mit Finanzchef Michael Diederich - will im Winter nicht den Geldhahn aufdrehen

Ohne seinen verletzten Stürmerstar Harry Kane präsentiert sich die Offensive des FC Bayern beim 1:2 in Mainz erschreckend schwach. Ein Wink für die Münchner, im Winter auf dem Transfermarkt tätig zu werden? Sportvorstand Max Eberl reagiert eindeutig.

Max Eberl hat ausgeschlossen, dass die Bayern in der Wintertransfer-Periode einen Ersatz für den verletzten Kane nach München holen. "Weil wir denken, dass wir einen Kader haben, der die Qualität hat, die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben", sagte der Sportvorstand der Münchner nach der ersten Saison-Niederlage in Mainz.

In Anlehnung an eine Ansage von Bayern-Patron Uli Hoeneß aus dem Sommer fügte Eberl hinzu: "Wie sagt man's so schön: Bayern ist auch kein Geldscheißer."

Der Klub schreibe zwar "tolle Zahlen", sagte Eberl mit Blick auf den jüngsten Umsatz-Rekord des deutschen Rekordmeisters (mehr als eine Milliarde Euro). "Aber wir haben deswegen tolle Zahlen, weil wir immer wieder auch wirtschaftlich denken."

FC Bayern verliert in Mainz: Eberl will "keine Alibis suchen"

Stürmerstar Kane ist nach einem im Topspiel Ende November beim BVB erlittenen Muskelfaserriss noch nicht wieder fit - in Mainz war dies deutlich erkennbar. Bayerns Angriff blieb über weite Strecken blass, auch Jamal Musiala spielte weit unter seinen Möglichkeiten.

Die vielen Ausfälle (in Mainz fehlten Vincent Kompany acht Spieler) will Eberl nicht als Grund für die Pleite in Mainz gelten lassen. "Wir wollen keine Alibis suchen. Wir haben Topspieler, die nicht dabei waren. Das könnt ihr alles lesen. Und natürlich hätte es gut getan, heute den einen oder anderen mit auf dem Platz zu haben. Hatten wir aber nicht", sagte er.

Die Bayern hätten sich von den Rheinhessen deren Spiel aufdrängen lassen, resümierte der 51-Jährige. "Wir haben alle als Gruppe heute das nicht geschafft: Diese Ruhe auf den Platz zu bringen. Das, was unsere Qualität ist."