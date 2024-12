Kane wünscht sich Son beim FC Bayern

IMAGO/Shaun Brooks

Harry Kane würde beim FC Bayern gerne mit Heung-min Son zusammenspielen

Durch die Verletzung von Harry Kane ist Trainer Vincent Kompany beim FC Bayern derzeit zum Improvisieren gezwungen. Zwar verfügt der Kader des deutschen Rekordmeisters auch ohne den Engländer über jede Menge Qualität, ein weiterer Torjäger fehlt aber. Ginge es nach Kane, dann könnte ein langjähriger Teamkollege aus Tottenham Abhilfe schaffen.

Im Rahmen der traditionellen Fanclub-Besuche der Bayern-Profis vor Weihnachten verschlug es Harry Kane am Sonntag nach Bad Aibling. Begleitet von einer Blaskapelle wurde der noch verletzte Torjäger begeistert empfangen.

In einer Fragerunde plauderte der 31-Jährige schließlich aus dem Nähkästchen. Ein Fan wollte wissen, welchen früheren Mitspieler aus Tottenham-Tagen Kane am liebsten neben sich beim FC Bayern sehen würde.

"Sonny", entgegnete der Weltklasse-Angreifer - gemeint war Heung-min Son. Mit dem Südkoreaner hatte Kane jahrelang eines der gefährlichsten Duos der Premier League gebildet.

Nach dem Rekordtransfer von Kane nach München, bei dem 95 Millionen Euro den Besitzer wechselten, stieg Son bei den Spurs zum neuen Kapitän auf. Noch immer ist er einer der wichtigsten Akteure der Nordlondoner.

In der laufenden Spielzeit sammelte Son je vier Tore und Vorlagen in zwölf Einsätzen. Sein Arbeitspapier läuft am Saisonende aus, wie es danach weitergeht, ist unklar.

FC Bayern auf Sons Paradeposition herausragend besetzt

Auch wenn Son die Bundesliga aus seiner Zeit in Hamburg und Leverkusen bestens kennt, spricht kaum etwas für eine Rückkehr nach Deutschland.

Mit mittlerweile 32 Jahren auf dem Buckel ist der südkoreanische Nationalspieler bereits im reifen Fußballer-Alter. Sein Gehalt von umgerechnet deutlich mehr als zehn Millionen Euro pro Jahr könnten sich wiederum nur wenige Bundesligisten leisten.

Auf Sons Paradeposition auf der linken Außenbahn haben die Bayern ohnehin keinen personellen Bedarf. Nur im Sturmzentrum klafft ohne Kane eine Lücke - einen Backup wollen die Münchner laut Sportvorstand Max Eberl im Winter allerdings nicht verpflichten.