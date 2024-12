Elversberg erstürmt Tabellenspitze

IMAGO/Sebastian Priebe

Jubel bei der SV Elversberg

Die SV Elversberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga erstmals in der Vereinsgeschichte die Tabellenführung übernommen. Durch ein 3:0 (0:0) bei Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig lösten die Saarländer den SC Paderborn an der Spitze ab. Fisnik Asllani (62., 79.) sorgte per Doppelpack für den Erfolg. Maurice Neubauer (90.+1) setzte den Schlusspunkt.

Elversberg, das im engen Aufstiegsrennen seit Wochen überraschend gut Schritt hält, steht nun wie der 1. FC Köln und Paderborn bei 28 Punkten, weist aber das bessere Torverhältnis auf. Der Erfolg beim Tabellenvorletzten Braunschweig war der vierte Sieg in den vergangenen fünf Spielen. Die starke Serie der Eintracht, die zuvor fünf Heimspiele nicht verloren hatte, endete damit.

In einer spannenden und ausgeglichenen Partie versuchten die Gäste, das Spielgeschehen zu kontrollieren, die besseren Chancen verzeichnete aber zunächst Braunschweig. Die Angreifer Johan Gomez (9.) und Rayan Philippe (23.) verpassten die Führung jeweils knapp. Großchancen blieben ansonsten über weite Strecken Mangelware.

Elversberg erarbeitete sich wenig klare Möglichkeiten, Ermin Bicakcic klärte vor dem einschussbereiten Asllani im letzten Moment (24.). Im zweiten Durchgang machte es der Stürmer besser, als er nach einem abgefälschten Schuss vom kurz zuvor eingewechselten Muhammed Damar abstaubte. In der Schlussphase entschied er mit einem traumhaften Dribbling das Spiel.