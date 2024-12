IMAGO/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON

Florian Wirtz verlängert bei Bayer Leverkusen

Die Verlängerung von Florian Wirtz bei Bayer Leverkusen ist nach Informationen von RTL/ntv und sport.de perfekt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus begrüßt die Entscheidung des Nationalspielers und schätzt die Chancen des FC Bayern auf einen Transfer ein.

"Wäre ich an der Stelle von Florian Wirtz, würde ich bis zur WM 2026 in Leverkusen bleiben. Sollte er also verlängern, würde das für mich absolut Sinn ergeben", schrieb Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Ein Wechsel mit derartigem Ausmaß würde schließlich viel Wirbel mit sich bringen, der nicht spurlos an dem Spieler vorbei gehen würde. "Kylian Mbappé ist das beste Beispiel, der als König von Paris in Madrid im letzten halben Jahr ein wenig untergegangen ist", merkte Matthäus an.

In Leverkusen könne sich Wirtz stattdessen in seinem "gewohnten, beschützten Umfeld" optimal auf die WM einstellen. Matthäus hob zudem hervor: "Wirtz hat mit Leverkusen einen Verein, der zu den Top-10 in Europa gehört und jede Mannschaft schlagen kann."

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de hat Wirtz sein 2027 auslaufendes Arbeitspapier in Leverkusen ausgeweitet. Auch der "kicker" vermeldete die Einigung.

Bayer hingegen bestätigte die Verlängerung auf Anfrage noch nicht. "Sollte sich an der aktuellen vertraglichen Situation (bis 2027) etwas ändern, wird Bayer 04 dies selbstverständlich wie bisher und im Einvernehmen mit der Familie Wirtz transportieren", erklärte der Klub.

Wirtz eines Tages zum FC Bayern? Das sagt Matthäus

Die Chancen des FC Bayern auf eine Verpflichtung von Wirtz stehen zumindest für den Sommer 2025 schlecht.

"Natürlich würden auch die Bayern Wirtz gerne in ihren eigenen Reihen sehen, als oberste Priorität ist beim FCB aber erst einmal die Verlängerung der Verträge der aktuellen Säulen angesiedelt - in erster Linie natürlich Jamal Musiala und Joshua Kimmich, danach kommen die Transfers", schrieb Matthäus.

Die Zeit werde zeigen, "ob Wirtz gerne zu den Münchnern gehen will, die meiner Ansicht nach auch auf Augenhöhe mit Leverkusen sind, oder ob er andere Pläne hat".