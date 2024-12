Abschiedsgedanken von Schalke-Star aufgedeckt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Paul Seguin (l.) wollte den FC Schalke 04 angeblich verlassen

Paul Seguin ist aus der Schalzentrale des FC Schalke 04 mittlerweile nicht mehr wegzudenken. 2023 war der Mittelfeld-Stratege von Union Berlin nach Gelsenkirchen gewechselt, wo er zunächst einmal mehrere Monate brauchte, um richtig anzukommen. Zwischenzeitlich soll der 29-Jährige daher ernsthaft einen Abschied in Erwägung gezogen haben.

Seine Debütsaison im Trikot des FC Schalke 04 verlief für Paul Seguin alles andere als optimal. Mit den eigentlich als Aufstiegsfavorit gestarteten Knappen kämpfte der Mittelfeldakteur lange um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Lange fremdelte der gebürtigen Unioner mit seiner Rolle bei den Königsblauen, pendelte meist zwischen Bank und Startelf.

Ein jüngster Bericht der "Ruhr Nachrichten" deckt nun auf, dass der ehemalige Dresdner der Druck in Gelsenkirchen, der mit der schwierigen Spielzeit 2023/24 verbunden war, beinahe zu viel geworden wäre. Der 29-Jährige soll der Lokalzeitung zufolge im Sommer ernsthaft über einen Abschied vom Revierklub nachgedacht haben.

FC Schalke 04: Paul Seguin wollte Union-Rückkehr

Demnach habe Seguin starkes Interesse an einer Rückkehr zu Union Berlin gehabt. Die Eisernen hatten den zentralen Mittelfeldspieler 2023 für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 750.000 Euro an den FC Schalke 04 veräußert. Warum es am Ende nicht zu einem Wechsel zurück in die Hauptstadt kam, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Für den Traditionsklub vom Berger Feld sollte sich der Verbleib des einstigen U21-Nationalspielers als echter Glücksfall erweisen. Bei den Königsblauen ist der ehemalige Jugendspieler des VfL Wolfsburg mittlerweile unangefochtener Stammspieler und Leader im Mittelfeld. Im Aufbauspiel des FC Schalke 04 unter Kees van Wonderen nimmt Seguin eine wichtige Rolle ein.

In dieser Saison stand der Achter in zwölf Pflichtspielen auf dem Rasen. Muskuläre Probleme zu Saisonbeginn verhinderten weitere Einsätze.