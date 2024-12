Transfer-Hammer? Wilde BVB-Gerüchte um Kolo Muani

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Der BVB soll Interesse an einer Verpflichtung von Randal Kolo Muani zeigen

Bei Paris Saint-Germain geriet Randal Kolo Muani zuletzt aufs Abstellgleis. Die Dienste des ehemaligen Frankfurters sind in der französischen Hauptstadt laut übereinstimmenden Medienberichten nicht länger gefragt. Zuletzt machten Gerüchte um eine Bundesliga-Rückkehr die Runde. Neben RB Leipzig soll auch der BVB Interesse an einer Winter-Verpflichtung zeigen.

Seit Wochen halten sich Gerüchte, nach denen Frankreichs Spitzenklub Paris Saint-Germain schon im Winter die Reißleine ziehen und den früheren Frankfurter Randal Kolo Muani verkaufen oder verleihen könnte. "Sky Switzerland" hatte berichtet, dass unter anderem RB Leipzig Interesse an einem Leihgeschäft zeigt. Auch Manchester United soll den Angreifer auf dem Zettel haben.

Transfer-Insider Ekrem Konur bringt nun eine ganze Reihe weiterer Klubs als Abnehmer für den Mittelstürmer ins Spiel. Demnach sollen auch der FC Arsenal, Newcastle United, West Ham United, AS Monaco, Juventus Turin, SSC Neapel und Borussia Dortmund ein Auge auf Kolo Muani geworfen haben.

Hat der BVB überhaupt Bedarf für Kolo Muani?

Die genannten Klubs sollen die Entwicklungen rund um den französischen Nationalspieler ganz genau verfolgen, um die Möglichkeit einer Verpflichtung im Januar auszuloten, heißt es weiter.

Dass der BVB auf der Liste der interessierten Klubs auftaucht, kommt aus gleich zwei Gründen durchaus überraschend.

Zum einen steht den Westfalen im Winter wohl kein Finanzbudget zur Verfügung, das einen Transfer in der Größenordnung von Kolo Muani realistisch erscheinen lässt. Zum anderen suchen die Schwarz-Gelben nicht nach einem Mittelstürmer. Dort sieht sich der Bundesligist mit Serhou Guirassy, Maximilian Beier und Donyell Malen gut aufgestellt.

Wenn der BVB überhaupt auf dem Winter-Transfermarkt aktiv wird, dann wohl in der Defensive. Hier fehlt es den Westfalen nach dem Ausfall von Niklas Süle an Qualität in der Breite.