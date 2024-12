Nächste lange Pause? Reese erklärt seinen Ausfall

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Fabian Reese will im neuen Jahr wieder angreifen

Die 1:2-Heimpleite von Hertha BSC gegen Preußen Münster sah Fabian Reese am Freitag von der Tribüne aus. Nur zwei Wochen nach seinem Comeback ist der Offensivstar erneut verletzt. Allzu lange will der 27-Jährige diesmal aber nicht aussetzen.

"Leider sind die Schmerzen ein bisschen wiedergekommen, deswegen bin ich noch mal ein bisschen raus. Anfang Januar bin ich dann hoffentlich wirklich schmerzfrei zurück", kündigte Fabian Reese bei einem Auftritt am Rande der Icon League an.

Der Leistungsträger der vergangenen Saison hatte sich in der Vorbereitung das Innenband und das Syndesmoseband gerissen. Reese musste operiert werden und fehlte Hertha BSC über drei Monate.

Nach dem Comeback Ende November gegen Magdeburg und dem Pokalfight beim 1. FC Köln kehrten die Beschwerden allerdings zurück.

Laut "Bild" laboriert der Rechtsfuß an einem Knochenmarködem. Dabei handelt es sich um eine Überlastungsreaktion, die bis zum Ermüdungsbruch führen kann.

Hertha BSC spielt im Aufstiegsrennen keine Rolle

Im schlimmsten Fall könnte Reese bis zu zwei Monate ausfallen, hieß es vergangene Woche in dem Bericht. Die "Bild" spekulierte, dass selbst der Rückrundenauftakt gegen den SC Paderborn am 19. Januar zu früh für Reese kommen wird.

Womöglich lassen sich die Beschwerden auf ein zu hohes Pensum nach der Rückkehr auf den Platz zurückführen. Entsprechend vorsichtig will man in der Hauptstadt nun mit dem Führungsspieler umgehen.

"Das ist so ein Moment, wo ich ihn dann auch schützen muss. Wir tun gut daran, behutsam mit ihm umzugehen. Deshalb habe ich entschieden, ihn nicht in den Kader zu nehmen", erklärte Trainer Cristian Fiél am Freitag sein Vorgehen.

Der Cheftrainer hatte Reese am Freitag gar nicht erst in den Kader berufen. Schwache Berliner kassierten gegen den Underdog aus Münster in der Folge eine bittere 1:2-Niederlage. Der Druck auf Fiél wuchs dadurch nur noch weiter. Fest sitzt der Coach längst nicht mehr im Sattel.

Offensivjuwel Ibrahim Maza sorgte derweil für eine weitere Hiobsbotschaft. Der Youngster musste mit Oberschenkelproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. Womöglich fehlt er beim Jahresabschluss gegen Hannover 96 genauso wie Fabian Reese.