Musiala gibt Einblick in Vertragspoker beim FC Bayern

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlängert Jamal Musiala beim FC Bayern?

Der Vertrag von Jamal Musiala beim FC Bayern läuft 2026 aus. Beide Seiten befinden sich seit geraumer Zeit in vertrauensvollen Gesprächen, sodass ein langfristiger Verbleib des deutschen Nationalspielers in München wahrscheinlich ist. Der Dribbelkünstler hat an der Säbener Straße jedenfalls noch große Pläne.

Im Gespräch mit "tz" bekräftigte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen noch einmal, dass der FC Bayern Jamal Musiala "unbedingt" behalten will: "Ich hoffe, dass er verlängert. Wir strengen uns tüchtig an." Berichten zufolge könnte der Nationalspieler bald schon einen neuen Megavertrag an der Säbener Straße unterzeichnen, der ihn zu einem der Topverdiener im Kader macht.

Ein "Weihnachtsgeschenk" könne der DFB-Star den Anhängern der Münchner aber nicht machen, wie Musiala nun im Interview mit der "Sport Bild" verriet. "So schnell wird es keine News geben. Wir hatten zuletzt viele Spiele, viele Reisen. Mein Fokus ist es, mich auf die Spiele zu konzentrieren", stellte der Offensivspieler klar.

FC Bayern: Jamal Musiala vor "großer Entscheidung"

Bei der Entscheidung über eine Vertragsverlängerung gäbe es "viele Dinge, auf die ich achte", so der gebürtige Stuttgarter weiter: "Für mich ist es wichtig, dass ich mich wohlfühle und Spaß auf dem Platz haben kann, dass wir wettbewerbsfähig sind, auch in der Champions League um den Titel spielen können. In Summe müssen sich alle Parameter, die zu dieser großen Entscheidung beitragen, gut und richtig anfühlen."

Sollte sich der 38-fache Nationalspieler für einen Verbleib an der Isar entscheiden, hat er große Pläne. "Ich möchte gerne beim FC Bayern eine Ära prägen. Wenn ich meinen Vertrag beim FC Bayern verlängere, ist dies mein Anspruch und Ziel", sagte Musiala, der 2019 aus der Jugend des FC Chelsea nach München kam.

Eine solche Rolle beim deutschen Rekordmeister müsse man sich aber mit harter Arbeit verdienen, so der Mittelfeldspieler: "Das muss man sich mit Siegen, mit Titeln und großen Pokalen erarbeiten. Dann bekommt man so ein Standing: Das will ich mir gerne beim FC Bayern erarbeiten."