Pokal-Derby zwischen Leverkusen und Köln im Free-TV

AFP/SID/MICHAELA STACHE

Bayer Leverkusen und Wirtz (l.) gewannen im Achtelfinale gegen den FC Bayern

Das rheinische Derby zwischen Double-Gewinner Bayer Leverkusen und dem Zweitligisten 1. FC Köln im Viertelfinale des DFB-Pokals wird am 5. Februar live in der ARD übertragen.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund nach der Abstimmung mit den TV-Partnern am Mittwoch bekannt. Den Auftakt der macht ebenfalls in der ARD das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg am 4. Februar. Beide Spiele beginnen um 20.45 Uhr und werden zudem bei Sky gezeigt.

Wie bereits in der Vorsaison werden die vier Partien an vier unterschiedlichen Terminen ausgetragen. Nach einer dreiwöchigen Unterbrechung empfängt Arminia Bielefeld als letzter verbliebener Drittligist den Bundesligisten Werder Bremen (25. Februar/20.45 Uhr). Das Spiel wird live im ZDF sowie bei Sky übertragen.

Einen Tag später schließen RB Leipzig und der VfL Wolfsburg die Runde der letzten acht Teams ab (20.45 Uhr/Sky).

Anfang April folgen die Halbfinals, das Finale steigt am 24. Mai im Berliner Olympiastadion. Wie im Vorjahr sind bereits vor dem Viertelfinale zahlreiche namhafte Bundesligisten ausgeschieden, darunter Rekordsieger Bayern München und Borussia Dortmund.