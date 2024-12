Frankfurt macht bei Marmoush-Nachfolger Ernst

IMAGO/Federico Pestellini

Wechselt Arnaud Kalimuendo im Winter zu Eintracht Frankfurt?

Im Sommer wurde Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes bereits mit einem Wechsel zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Die Gerüchte flammen nun neu auf.

Wie die "Bild" berichtet, denken die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt darüber nach, im Winter einen weiteren Stürmer unter Vertrag zu nehmen.

Dabei sei Arnaud Kalimuendo ins Visier geraten. Die Personalie werde immer heißer, so das Boulevardblatt.

Spätestens im Sommer droht dem Fußball-Bundesligisten ein Abgang von Omar Marmoush. Der Ägypter soll beim FC Liverpool, dem FC Bayern und Manchester United auf dem Zettel stehen.

Laut "Bild" könnte sich die SGE schon im Winter auf einen Abgang vorbereiten.

Trotz der angepeilten Verstärkung sei allerdings kein Abgang geplant. Auch Igor Matanovic, der zumeist als Joker zum Einsatz kommt, soll nicht verliehen werden.

Mit Marmoush, Matanovic, Hugo Ekitiké und ggf. Kalimuendo stünden Trainer Dino Toppmöller in der Rückrunde dann vier Stürmer zur Verfügung.

Wechsel zu Eintracht Frankfurt? Kalimuendo lässt Zukunft offen

Arnaud Kalimuendo war bereits in den vergangenen zwei Transferperioden ein Thema bei Eintracht Frankfurt. Mit ihrem Interesse an dem schnellen Stürmer ist die SGE aber nicht allein. Auch Juventus Turin soll bereits beim französischen Erstligisten vorstellig geworden sein, um die Möglichkeit eines Kalimuendo-Transfers auszuloten.

Vertraglich ist der 22-Jährige noch bis 2027 an Stade Rennes gebunden. Bezüglich seiner Zukunft hielt sich der Angreifer zuletzt bedeckt. "Mein letztes Spiel? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich denke nicht an die Zukunft", sagte er am vergangenen Wochenende.

Wie hoch die Ablöse wäre, ist nicht bekannt. Wegen eines neuen TV-Vertrags, der rund 25 Prozent weniger in die Kassen spült, könnte der Ligue-1-Klub allerdings zu seinem Verkauf gezwungen sein. Frankfurt stünde damit in einer günstigen Verhandlungsposition.