FCA-Coach Thorup vertraut Mannschaft trotz Negativ-Serie

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

FCA-Trainer Jess Thorup bleibt trotz Formschwäche optimistisch

Trainer Jess Thorup setzt beim FC Augsburg trotz der jüngsten Negativserie auf sein vorhandenes Spielermaterial. Er sei zwar "im Austausch" mit seinen Vorgesetzten bezüglich möglicher Wintertransfers, sagte der Däne am Donnerstag, "aber wir haben einen Top-Kader, viele Möglichkeiten und Flexibilität".

Er habe allerdings das Gefühl, das Potenzial seiner Mannschaft noch nicht vollends ausgeschöpft zu haben, bekannte Thorup.

Augsburg ist mit 16 Punkten aus 14 Spielen Tabellen-13. In den vergangenen sechs Ligaspielen gelang nur ein einziger Sieg - gegen das Schlusslicht VfL Bochum (1:0).

Dennoch: "Wir haben im Sommer viel gemacht, ich gehe davon aus, dass nicht viel passieren wird", sagte Thorup mit Blick auf das Wintertransferfenster. Er habe "das Gefühl, dass wir jede Mannschaft schlagen können, wenn wir unsere Leistung bringen", betonte er.

FC Augsburg will "positives Gefühl in den Urlaub mitnehmen"

Das gilt auch für den Vorletzten Holstein Kiel, bei dem der FCA am Samstag (15:30 Uhr/Sky) gastieren wird. Thorup berichtete, er spreche mit seiner Mannschaft bereits seit Wochenbeginn über die Bedeutung der Partie. Er wolle unbedingt ein "positives Gefühl in den Urlaub mitnehmen" - und dann mit seinen Kindern in die Berge fahren.

Kiel nannte er "eine gute, spannende Mannschaft, die Fußball spielen will". Verzichten muss Thorup dort auf die verletzten Mads Pedersen, Masaya Okugawa und Yusuf Kabadyi, Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist gelbgesperrt. Fredrik Jensen ist wieder dabei, Finn Dahmen soll im Januar wieder einsatzfähig sein.