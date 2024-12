Bender adelt Terzic und begründet BVB-Abgang

IMAGO/Acero

Bis Sommer gemeinsam beim BVB an der Seitenlinie: Sven Bender und Edin Terzic

Bei Borussia Dortmund begann im vergangenen Januar die Trainer-Karriere von Sven Bender. Das halbe Jahr unter Ex-BVB-Coach Edin Terzic hat den ehemaligen Mittelfeldspieler durchaus geprägt.

Sven Bender hat sich in den sechs Monaten als Assistenztrainer bei Borussia Dortmund gleich mehrere Dinge von Terzic abschauen können.

"Edin war sehr strukturiert, positiv besessen von Details", hob der 35-Jährige im Interview mit "Bild" hervor: "Er hat alles wahrgenommen, auch in der Analyse entging ihm nichts."

Bender war gemeinsam mit Nuri Sahin in der Winterpause der vergangenen Saison zum BVB zurückgekehrt, um das Trainerteam von Terzic zu verstärken - eine Maßnahme, die durchaus fruchtete.

Vor allem international begeisterte die Borussia, schaffte es letztlich sogar bis ins Champions-League-Finale von Wembley. Dort scheiterten die Schwarz-Gelben mit 0:2 an Rekordsieger Real Madrid.

Was den ehemaligen Terzic-Assistenten beeindruckte: Der 42-Jährige hatte "vom ersten Tag diesen festen Glauben, dass wir ins Champions-League-Finale kommen", so Bender: "Davon war er maximal überzeugt."

3. Liga statt BVB: Bender begründet Wechsel nach Unterhaching

Nach dem verlorenen Finale gaben Terzic und Sven Bender ihre Jobs beim BVB auf, Sahin indes übernahm den Posten als Cheftrainer. Während Terzic noch keinen neuen Arbeitgeber gefunden hat, arbeitet Bender seit Anfang Dezember bei Drittligist Unterhaching. Vorerst betreut er die Spielvereinigung bis zur Winterpause.

Seine Entscheidung, als Interimslösung in Unterhaching einzuspringen, begründete der Ex-Profi damit, nun weitere Erfahrung sammeln zu können. "Ich wollte so gut wie möglich für diesen Job lernen. Dafür muss man auch mal andere Probleme sehen. Es war also ganz bewusst, sich den Drittliga-Fußball und ein anderes Training anzuschauen", so Bender: "Ich wollte jede Stufe mit den Inhalten nehmen und nicht die Treppe außen überholen!"

Als Tabellen-19. kämpft der junge Trainer mit seiner neuen Mannschaft gegen den Abstieg. Aus seinen ersten beiden Spielen an der Seitenlinie holte Bender mit Unterhaching einen Punkt. Nach dem 1:2 gegen Hannover 96 II folgte mit dem 3:3 gegen Arminia Bielefeld ein Achtungserfolg.