Bald 3. Liga? So plant Weinzierl mit dem FC Bayern II

IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Bayern-Talent Adam Aznou debütierte schon in der Bundesliga und in der Champions League

Der FC Bayern II darf sich zurzeit berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr in die 3. Fußball-Liga machen. Mit Adam Aznou feierte zuletzt sogar ein Talent aus der Münchner Regionalliga-Mannschaft sein Debüt bei den Profis. Campus-Sportchef Markus Weinzierl ordnete die starke Entwicklung der Bayern-Amateure nun ein.

Im Frühsommer 2021 stieg der FC Bayern II aus der 3. Liga ab. Es war ein bitterer Rückschritt für die Talente des deutschen Rekordmeisters, die ein Jahr vorher als Aufsteiger sensationell Drittliga-Meister geworden waren.

In der laufenden Saison zeichnet sich für Bayern II allerdings eine Rückkehr in den deutschen Profifußball ab. Nach 21 Spieltagen belegen die FCB-Amateure mit nur einem Punkt Rückstand auf Primus 1. FC Schweinfurt den zweiten Platz in der Regionalliga Bayern. Mit dem 18-jährigen Adam Aznou feierte zudem ein vielversprechendes Münchner Nachwuchstalent unlängst sein Debüt bei den Profis.

Für Markus Weinzierl, der im Sommer Halil Altintop als Sportlichen Leiter auf dem FC Bayern Campus beerbte, hat der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die 3. Liga jedoch nicht oberste Priorität. "Unser Hauptziel war und ist es nach wie vor, Spieler weiterzuentwickeln und Schritt für Schritt an den Männer- und den Profi-Fußball heranzuführen", betonte der frühere Bundesliga-Coach in einem Interview mit "fcbayern.com".

FC Bayern II: "Persönliche Entwicklung" für Weinzierl wichtiger als Aufstieg

Die aktuelle Entwicklung der Talente auf dem Bayern-Campus, die in den 2010er Jahren etwas ins Stocken geraten war, macht Weinzierl Hoffnung. "Stellvertretend dafür möchte ich Adam Aznou nennen, der in den vergangenen Wochen in der Bundesliga, in der Champions League und sogar in der marokkanischen A-Nationalelf debütiert hat", sagte der 49-Jährige.

Doch auch "ganz viele seiner Mitspieler" hätten "große Schritte gemacht", machte Weinzierl deutlich: "Wenn sie sich weiter so entwickeln, glaube ich schon, dass wir beim Aufstieg ein Wort mitreden werden."

Grundsätzlich gelte "für alle Mannschaften beim FC Bayern, jedes Spiel gewinnen zu wollen", erklärte Weinzierl weiter: "Das zählt natürlich auch für unsere sehr junge Amateure-Mannschaft." Man werde "die persönliche Entwicklung im Einzelfall aber immer stärker gewichten", beteuerte der Campus-Sportchef: "Halten wir einen Spieler dafür bereit, in der Winterpause den Schritt in eine höhere Liga zu gehen, dann werden wir das auch versuchen umzusetzen."

Dass "40 Prozent unserer Absolventen" im Profifußball landeten, machte Weinzierl indes als "überragenden Wert" aus: "Vier am Campus ausgebildete Spieler stehen regelmäßig im Kader der Profis: Jamal Musiala, Aleks Pavlović, Josip Stanisić und Ari Ibrahimović. Und wir werden am Campus noch intensiver, individueller und umfangreicher arbeiten, um diese Werte in Zukunft zu erhöhen."