Wirtz-Verlängerung? "Die Meldung stimmte definitiv nicht"

IMAGO/Jürgen Schwarz

Florian Wirtz hat seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen noch nicht verlängert

Meister Bayer Leverkusen hat den im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag mit Nationalspieler Florian Wirtz entgegen anders lautender Berichte noch nicht verlängert. Das stellten die Verantwortlichen nach dem Bundesligaspiel am Samstagabend gegen den SC Freiburg (5:1) unmissverständlich klar.

"Die Meldung stimmte definitiv nicht", ließ Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes am "Sky"-Mikrofon keine Zweifel daran aufkommen, dass der Vertrag mit Florian Wirtz doch noch nicht verlängert wurde. Unter anderem der "kicker" hatte Anfang der Woche genau dies berichtet.

Viel mehr gebe es zu dem Thema auch nicht zu sagen, ergänzte Rolfes. "Dass Florian für uns ein herausragender und wichtiger Spieler ist, das weiß er und das wissen wir alle. Je länger er bei uns spielt, desto schöner ist es, aber wir werden mal sehen", konnte und wollte sich der Verantwortliche mit Blick auf die Zukunft des Nationalspielers nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

"Sie haben etwas berichtet, was nicht stimmte"

Auch Bayer-CEO Fernando Carro hätte sich laut eigener Aussagen "gefreut, wenn der 'kicker' recht gehabt hätte. Sie haben etwas berichtet, was nicht stimmte". Was das Ziel des Vereins ist, steht aber auch für ihn außer Frage: "Unser Wunsch ist, dass Florian so lange bei uns spielt, wie möglich. Auf jeden Fall bis zur WM 2026, also nächste Saison wäre auch sehr schön."

Dass die Chancen dafür Stand heute nicht übermäßig gut stehen, ist Carro bewusst. Aus diesem Grund wollen er und der Verein die Verlängerung auch mit Hochdruck vorantreiben. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wirtz bis zur Weltmeisterschaft 2026 das Bayer-Trikot trage sei bei einer erneuten Unterschrift größer, erklärte er: "Daher würden wir gerne verlängern."

Wirtz' Mitspieler legen sich ebenfalls mächtig ins Zeug, damit sie noch länger mit dem Ausnahmetalent zusammenspielen können.

Auf die Frage, ob die Mannschaft den Mittelfeldspieler zu überzeugen versuche, sagte Granit Xhaka: "Klar, wir probieren ihn so lange wie möglich zu behalten. Die besten Spieler möchte man hier behalten, aber es wird seine Entscheidung sein. Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass er mit den Gedanken irgendwo anders ist."