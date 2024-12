Zwei Positionen auf der Winter-Prioritäten-Liste des BVB

IMAGO/Guido Kirchner

Der BVB könnte im Winter personell nachlegen

Der von Verletzungen geplagte Kader von Borussia Dortmund könnte im Winter-Transferfenster Verstärkungen bekommen. Laut einem Medienbericht sucht der BVB vor allem auf zwei Positionen.

"Wir sind auch darauf angewiesen, was der Markt hergibt. Im Winter ist es immer schwierig", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Wochenende am Rande des 3:1-Erfolges seiner Dortmunder in Wolfsburg auf eine entsprechende Frage nach möglichen Winter-Transfers.

Doch wonach sucht die Borussia eigentlich konkret? Das hat "Bild" erfahren. Demnach macht man sich in der BVB-Chefetage dieser Tage intensiv Gedanken darüber, ob und wie man den Kader verstärken möchte.

Noch sei man sich in der sogenannten Elefantenrunde, zu der Sport-Geschäftsführer Lars Ricken, besagter Sportdirektor Sebastian Kehl, Berater Matthias Sammer, Trainer Nuri Sahin und Klub-Boss Hans-Joachim Watzke gehören, aber nicht einig.

Klar ist demnach nur, dass ein Innenverteidiger und ein Außenverteidiger auf der Prioritätenliste stehen. Heißt: Insbesondere in der verletzungsgeplagten Abwehr könnte nachgelegt werden. Laut dem Bericht des Boulevard-Blattes stehen dafür immerhin 15 Millionen Euro zur Verfügung.

Diesen Spielertyp sucht der BVB

Gesucht werden Typen à la Julian Ryerson, also kampfbetonte Abwehrspieler, die allerdings am besten auch internationale Erfahrung mitbringen sollen.

Ob dieser Typus gefunden wird, ist allerdings offen. Sportboss Ricken verwies bereits rund um das Wolfsburg-Spiel darauf, dass man bereits im Sommer "viel in die Mannschaft investiert" habe. "Wenn wir was machen, dann muss es schon sportlich und wirtschaftlich sinnvoll sein", so der Ex-Profi.

Kehl pflichtete ihm bei. "Es wird schnell nach irgendwelchen Lösungen gesucht, aber wir müssen auch richtig Qualität bekommen, die woanders nicht gebraucht wird, die uns aber sofort verstärkt. Dieses Profil zu kreieren, ist nicht so einfach", sagte der Sportdirektor.