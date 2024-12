Vertrags-Poker und Wirtz-Gerüchte: Das sagt Musiala

IMAGO/Mladen Lackovic

Jamal Musiala ist absoluter Leistungsträger beim FC Bayern

Beim FC Bayern war die Hoffnung unter den Fans, dass der Klub die erhoffte Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala als Weihnachtsgeschenk bekannt geben würde. Doch der Vertrags-Poker ist noch immer im vollen Gange, der deutsche Nationalspieler lässt sich nicht allzu sehr in die Karten gucken. Dennoch: Musiala zeigte sich nun zumindest optimistisch, bald gute Neuigkeiten für die Bayern-Anhang verkünden zu können.

Jamal Musiala blickt optimistisch auf die weiteren Verhandlungen mit den Verantwortlichen des FC Bayern über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Bislang ist sein Arbeitspapier zwar noch bis 2026 gültig, seine Unterschrift würde dem deutschen Rekordmeister aber auch auf lange Sicht die Sicherheit geben, seinen wohl besten Fußballer trotz des Werbens der europäischen Klub-Elite halten zu können.

Auf eine Frage im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", ob die Verhandlungen nach Weihnachten positiv verlaufen werden, entgegnete der 21-Jährige: "Hoffen wir's!" Gleichwohl blieb Musiala vage, nähere Details ließ er sich nicht entlocken: "Die Gespräche laufen, mehr kann ich dazu nicht sagen."

Immer wieder hatten die Verantwortlichen des FC Bayern öffentlich betont, dass Jamal Musiala eines der "Gesichter" des Klubs werden soll. Kolportiert wird, dass der 38-fache deutsche Nationalspieler mit seiner Unterschrift zu den absoluten Top-Verdienern im Münchner Kader aufsteigt.

Dennoch: "Für mich geht es darum, Spaß zu haben, zu arbeiten, weiter besser zu werden, hoffentlich Spiele und Titel zu gewinnen, aber mir auch nicht zu viel Druck zu machen", legte Musiala seinen Fokus allein aufs Sportliche.

Florian Wirtz zum FC Bayern? "Das ist seine Sache"

Nicht wenige an der Säbener Straße wünschen sich an Musialas Seite derweil einen weiteren Top-Spieler der deutschen Nationalmannschaft: Florian Wirtz von Bayer Leverkusen. Dessen Vertrag beim Double-Sieger läuft noch bis 2027, der Klub arbeitet auch hier an einer vorzeitigen Verlängerung, eine Einigung wurde allerdings jüngst dementiert.

Immer wieder wird Wirtz mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Zwar genießt Musiala das Zusammenspiel in der DFB-Auswahl mit dem Leverkusener, bezüglich eines möglichen Mega-Transfers blieb er jedoch vage. "Das ist seine Sache. Aber mit ihm bin ich auf dem Platz immer glücklich", sagte er.